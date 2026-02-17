Underläkare Urologi, Centrum för opererande verksamheter, Umeå
2026-02-17
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Kirurgen Skellefteå är en del av Centrum för opererande verksamheter. Här värdesätter vi trivsel och arbetsglädje, och vår starka teamkänsla bidrar till både god patientvård och en hållbar arbetsmiljö. Därför jobbar vi aktivt med målbilden: Genom våra beteenden skapar vi en arbetsplats som präglas av trygghet, lärande, respekt och ett professionellt förhållningssätt.
Verksamheten bedriver både akut och planerad vård för patienter från hela länet inom kirurgi och urologi. Vi omfattar kirurgi- och urologimottagning med planerade besök inom kirurgi, urologi och endoskopi, vårdavdelning, veckovårdsavdelning samt cytostatikamottagning. På operationsavdelningen genomförs dagligen kirurgiska och urologiska ingrepp, liksom mindre operationer på kirurgmottagningen.
Hos oss arbetar vi i tvärprofessionella team för att rädda, förbättra och förlänga liv. Arbetet är utmanande, men också stimulerande och utvecklande. Vi bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete och har ett tydligt fokus på utveckling, utbildning och forskning. Handledning och utbildning av studenter från olika yrkeskategorier är en naturlig del av vår vardag - många av dem blir också våra framtida kollegor.
Nu söker vi en underläkare med intresse för urologi till vårt team i Skellefteå. Tjänsten är en visstidsanställning med möjlighet till förlängning som ST-läkare inom urologi.
Vi är stolta över vår arbetsplats och vårt uppdrag. Vill du utvecklas inom urologi i en trygg och lärande miljö med engagerade kollegor? Då kan detta vara nästa steg för dig.Publiceringsdatum2026-02-17Arbetsuppgifter
Som underläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
I rollen som underläkare arbetar du på mottagning, likväl som på vårdavdelningarna och operationsavdelningen. Arbetet är varierat och du har en viktig roll runt patienten. Förutom det kirurgiska arbetet handlar arbetet om att utveckla relationer och vara en medmänniska, både för våra patienter och deras anhöriga, men även skapa goda arbetsrelationer.
Vi erbjuder introduktion inför arbetet utifrån klinikens rutiner. Arbetet som underläkare sker under handledning och när du och din handledare anser dig mogen får du möjlighet att utöka ditt ansvarsområde.Kvalifikationer
Du har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård senast vid tillträde. Du har ett intresse för att specialisera dig inom urologi.
Hänsyn tas till personlig lämplighet och samarbetsförmåga.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
Välkommen med din ansökan!
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
Region Västerbotten, Närsjukvårdsområde Skellefteå
Medicinsk chef
Hans Netterling hans.netterling@regionvasterbotten.se 0705470721
