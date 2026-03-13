Underläkare, timanställning, till Barn- och ungdomspsykiatri i Helsingborg
2026-03-13
Gör skillnad. Varje dag.
Är du nyutbildad läkare, gärna efter AT eller BT, och letar efter din nästa utmaning där du ges möjlighet att utvecklas både i din yrkesroll och på ett personligt plan? Då ska du inte tveka att söka rollen som underläkare till oss på barn- och ungdomspsykiatrin i nordvästra Skåne!
Barnpsykiatrins uppdrag avser specialiserad barn- och ungdomspsykiatri för patienter upp till 18 år. Verksamheten bedriver barnpsykiatriska öppenvårdsmottagningar i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona och mellanvård som innefattar spädbarnsverksamhet, och familjedagvård. Barnpsykiatrisk heldygnsvård är lokaliserad i Malmö.
De barnpsykiatriska mottagningarna har i uppdrag att ge specialiserad barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård för patienter upp till 18 år, vilket innefattar patienter med medelsvår till svår psykisk ohälsa. Utrednings- och behandlingsarbetet bedrivs i ett tvärprofessionellt team som präglas av ett nära samarbete mellan olika yrkesgrupper.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
För dig som vill arbeta med patienter med psykisk/psykiatrisk ohälsa och är nyfiken på barnpsykiatrisk verksamhet är det här en fantastisk möjlighet att utvecklas i din yrkesroll tillsammans med oss!
Som underläkare kommer du arbeta både individuellt och i team samt samverka kring patienten med vårdgrannar och övriga samarbetspartners såsom skola och socialtjänst. Arbetsgruppen består av läkare, psykologer, kuratorer, medicinska sekreterare och sjuksköterskor. I området finns även tillgång till arbetsterapeuter och fysioterapeut. Vi erbjuder dig handledning av specialistläkare och andra kollegor.
Verksamheten är inne i en intensiv utvecklingsfas med utmaningar i form av nya arbetsmetoder. Arbetet utmärks av hög kompetens, nära samarbete och kommunikation mellan olika yrkeskategorier och stort fokus på utvecklingsfrågor.
Tjänsten avser timanställning. Anställningens omfattning bestäms utifrån eget önskemål och verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare alternativt innehar läkarexamen med godkänd och fullständig behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60hp. Tidigare erfarenhet av arbete med barn och familjer anses meriterande.
Du är noggrann och strukturerad samt har lätt för att samarbeta med kollegor och externa samverkanspartners. Vi värdesätter ditt engagemang för våra patienter och verksamhet samt ser det som en självklarhet att du har ett gott bemötande. Givetvis arbetar du även efter Region Skånes värderingar. Vi lägger alltid stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontroll av misstanke- och belastningsregistret kommer att ske innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
