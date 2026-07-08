Underläkare till VO Obstetrik och gynekologi i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Läkarjobb / Lund Visa alla läkarjobb i Lund
2026-07-08
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VO obstetrik och gynekologi har drygt 900 anställda och består av både gynekologisk och obstetrisk verksamhet. Verksamhet bedrivs både i Lund och Malmö med cirka 9000 förlossningar och 114 000 öppenvårdsbesök per år. Som universitetssjukhus har vi även uppdrag inom utveckling och utbildning. Inom verksamhetsområdet bedrivs framgångsrik forskning. Cirka 95 läkare är anställda hos oss med fördelning i sektion obstetrik, gynekologi och ST. Sektion obstetrik och gynekologi ST omfattar just nu drygt 45 läkare med något fler i Malmö jämfört med Lund.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Vi söker nu två underläkare till Sektion obstetrik och gynekologi ST inom verksamhetsområde (VO) obstetrik och gynekologi i Lund för vikariat på ett år.
Tjänstgöring som underläkare hos oss innefattar arbete inom slutenvård, inom obstetrik (BB avdelning) och gynekologi (gynekologiavdelning). Arbetet utförs alltid under handledning och i samråd med ST- läkare, specialistläkare eller överläkare och inkluderar patientundersökningar, rondarbete, journalföring, ordination av läkemedel och prover samt att skriva remisser och utskrivningsrapporter.
Tjänstgöring kommer enbart ske i Lund.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård, alternativt att du har avklarat T10 på läkarutbildningen. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Självklart har du ett stort intresse för gynekologi och obstetrik och vi ser tidigare arbetslivserfarenhet inom området, liksom forskning som meriterande.
Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Vidare vill vi att du har ett genuint intresse för forskning, utveckling och utbildning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval.
Varmt välkommen med din ansökan.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde 2026-09-01 eller enligt överenskommelse. .
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
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Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336071". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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222 22 LUND Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Malini Hatti, Mellersta Skånes Läkarförening malini.hatti@skane.se 046-17 55 36 Jobbnummer
9997278