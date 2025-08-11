Underläkare till VO hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi, Örebro
Vi är tre specialiteter inom ett verksamhetsområde, hjärt-, lung- fysiologiska kliniken. Vi har god bemanning, men vill växa ytterligare inom främst forskning och högspecialiserad verksamhet. Vi söker dig som vill arbeta för att en god samverkan blir ännu bättre. Intresse av forskning och utbildning är meriterande, och vår klinik kan ge dig gott stöd att utvecklas inom dessa områden.
Vill du bli en del av vårt team på någon av våra sektioner och tillsammans med våra erfarna kollegor bidra med engagemang och nytänkande i vår verksamhet, då är du varmt välkommen till oss.
Hjärt-, lung- fysiologiska kliniken är en av regionens största klinker med nära 300 anställda. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda. På sjukhuset finns 550 vårdplatser och 3500 anställda.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling.
Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar att under handledning undersöka, bedöma, utreda och behandla akut sjuka patienter. Handledning av studenter och yngre kollegor ingår som en naturlig del i arbetet.
Läkarexamen eller svensk läkarlegitimation samt språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi söker dig som har lätt för att skapa bra möten med såväl patienter som kollegor. Du är trygg i din yrkesroll och har ett positivt och professionellt förhållningssätt där patienten sätts i fokus. Du har ett uttalat intresse för att delta i verksamhetetens utvecklings- och förändringsprojekt. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet och samarbetsförmågaSå ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Månadslön
