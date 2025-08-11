Underläkare till VO hjärt-lungmedicin och klinisk fysiologi, Örebro

Region Örebro län / Läkarjobb / Örebro
2025-08-11


Vi är tre specialiteter inom ett verksamhetsområde, hjärt-, lung- fysiologiska kliniken. Vi har god bemanning, men vill växa ytterligare inom främst forskning och högspecialiserad verksamhet. Vi söker dig som vill arbeta för att en god samverkan blir ännu bättre. Intresse av forskning och utbildning är meriterande, och vår klinik kan ge dig gott stöd att utvecklas inom dessa områden.
Vill du bli en del av vårt team på någon av våra sektioner och tillsammans med våra erfarna kollegor bidra med engagemang och nytänkande i vår verksamhet, då är du varmt välkommen till oss.

Hjärt-, lung- fysiologiska kliniken är en av regionens största klinker med nära 300 anställda. Universitetssjukhuset i Örebro är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och laganda. På sjukhuset finns 550 vårdplatser och 3500 anställda.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling.

Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innefattar att under handledning undersöka, bedöma, utreda och behandla akut sjuka patienter. Handledning av studenter och yngre kollegor ingår som en naturlig del i arbetet.

Övrig information

Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer
Läkarexamen eller svensk läkarlegitimation samt språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi söker dig som har lätt för att skapa bra möten med såväl patienter som kollegor. Du är trygg i din yrkesroll och har ett positivt och professionellt förhållningssätt där patienten sätts i fokus. Du har ett uttalat intresse för att delta i verksamhetetens utvecklings- och förändringsprojekt. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet och samarbetsförmåga

Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.

Läs mer här

Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig

Ersättning
Månadslön

Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:640".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Region Örebro Län (org.nr 232100-0164)

Arbetsplats
Region Örebro län

Kontakt
ST-läkare lungsektionen
Zainab Al-Hadrawi
019-6024578

Jobbnummer
9452056

