Underläkare till Verksamhetsområde kirurgi i Kristianstad
2026-01-02
Gör skillnad. Varje dag.
• Arbetet på kirurgen i Kristianstad är väldigt omväxlande med en bra balans mellan teori och praktik. Jag upplever att Centralsjukhuset Kristianstad är precis lagom stort och något som sticker ut hos oss är den familjära stämningen vi har här. Alla känner varandra mellan teamen och vi har högt i tak. Detta bidrar till en god arbetsmiljö och det känns aldrig svårt att få hjälp av en kunnig kollega när jag behöver, berättar Tobias, specialistläkare inom VO kirurgi.
Verksamhetsområde (VO) kirurgi innefattar kirurgisk verksamhet på CSK. Verksamheten i Kristianstad har såväl planerad som akut verksamhet och är indelad i kärl-, kolorektal-, bröst och plastik-, övregastro/endokrin-, och akutteam. Verksamheten innefattar allt från avdelning, operation, till mottagningar och akuttjänstgöring.
Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) är nordöstra Skånes akutsjukhus. Här bedrivs akutsjukvård under dygnets alla timmar av kvalificerade och engagerade medarbetare. CSK har det stora sjukhusets resurser och det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Vi är cirka 2 600 medarbetare.Publiceringsdatum2026-01-02Arbetsuppgifter
Vi söker nu icke-legitimerade underläkare till våra avdelningar inom VO kirurgi på Centralsjukhuset i Kristianstad. Tjänsterna är vikariat som löper från och med augusti 2026 till och med februari 2027.
Arbetsuppgifterna är sedvanliga för en underläkare på en kirurgisk avdelning, så som att ronda tillsammans med avdelningsansvariga läkare, skriva ut och in patienter, skriva remisser och recept med mera. Utöver tjänstgöring på våra avdelningar erbjuder vi möjlighet att få introduktion till arbete på akuten. Efter introduktionen finns möjlighet att ta extra jourer på helger som kirurgprimärjour.Kvalifikationer
Vi söker dig som är underläkare. För att vara behörig krävs att du har läkarexamen och väntar på AT, alternativt att du har läst till och med termin tio på läkarutbildningen och därmed är behörig att arbeta som vikarierande icke-legitimerad underläkare på generell dispens. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.
Ansökningar utan dokumentation avseende språk och utbildningsintyg beaktas ej.
Som person är du nyfiken och kan ta egna initiativ efter förmåga. Du har hög social kompetens och ser det som en självklarhet att bemöta dina patienter på bästa sätt. Vidare har du lätt för att samarbeta, är flexibel och har en god kommunikativ förmåga.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer planeras att hållas digitalt vecka 10.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
