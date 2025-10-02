Underläkare till Vårdcentralerna Borensberg och Lyckorna
Vi på Vårdcentralen Borensberg och Lyckorna söker en ny kollega och välkomnar dig att söka till våra arbetsplatser.
Vårt erbjudande
Vi är idag en del av Region Östergötlands Primärvårdscentrum och vi är 2 av 4 vårdcentraler i kommunen. Vårdcentralen i Motala ligger centralt belägen nära Lasarettet i Motala och vårdcentralen i Borensberg ligger mitt i samhället.
Motala "Cykelstaden" ligger vackert belägen invid sjön Vättern och här mynnar Göta Kanal ut från öster. Borensberg ligger vackert vid sjön Boren med Göta kanal som går igenom samhället. I båda orterna bor vi nära vacker natur med goda möjligheter till friluftsliv.
Sedan ett år tillbaka har vi en samorganisation av Vårdcentralen Borensberg och Vårdcentralen Lyckorna och vi söker dig som vill vara med på den här utvecklingsresan som underläkare. Arbete kan komma att förekomma på båda vårdcentralerna men huvudstationering på en av dem, efter en planerad introduktion.
Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi möter patienter i alla åldrar med många olika symtom. På vårdcentralerna finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, hemsjukvård, barnhälsovård, psykosocial kompetens, dietist, fotvård och laboratorium. Vi ansvarar även för ett antal äldreboenden. Vi har välfungerande fortbildning, där vi avsätter tid för utbildning både internt och externt. Vårdcentralen har bemannade tjänster med specialister i allmänmedicin, samt ST/AT-läkare under utbildning. Vi är cirka 90 medarbetare som trivs tillsammans med ett öppet och varmt arbetsklimat.
Här kan du läsa om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.
Vi erbjuder dig ett utmanande och omväxlande arbete på vår läkarmottagning. Vi tror att du har ett intresse av att jobba med allmänmedicin i framtiden och därför söker dig till primärvården. Som underläkare hos oss kommer du erhålla regelbunden handledning och möjlighet att delta i utbildning tillsammans med andra underläkare, AT-läkare och ST-läkare på vårdcentralen. Vi har en "akut-doktor" varje dag som har avsatt tid för direkt handledning i stunden och en namngiven handledare för mer långsiktig handledning och personlig utveckling. Vi erbjuder även ett rimligt schema som du kommer ha möjlighet att påverka och ett gott arbetsklimat med trevliga medarbetare.
Om dig
Du är legitimerad läkare, alternativt har slutfört läkarexamen. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat i primärvård, men du kan också vara nyutexaminerade läkare. Det är viktigt att du behärskar svenska språket bra i både tal och skrift (C1 nivå). Erfarenhet av arbete tidigare inom primärvård samt i journalsystemet Cosmic är meriterande.
Vi söker dig som är lyhörd och samarbetar bra med andra människor. Du är trygg och stabil i din yrkesroll och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du innehar också en personlig mognad och har lätt för att samarbeta med alla yrkesgrupper. Vidare kan du lätt anpassa dig till ändrade omständig-heter och har ett flexibelt arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
