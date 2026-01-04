Underläkare till vaccinationsverksamhet (klar T9) - Falun
2026-01-04
Häng med oss och bli del av vårt äventyr!
Vaccinspecialisten är vårdgivaren som brinner för folkhälsan. Vi erbjuder de små men viktiga medlen som gör stor skillnad på lång sikt såsom vaccinationer och hälsokontroller. Vi erbjuder även utvalda läkarintyg efter genomgången hälsokontroll. Vi har ett flertal vaccinationsmottagningar och kommer till sommaren att sätta igång våra vaccinationsbussar som gör vaccinationen enklare och mer lättilllgänglig för allmänheten.
Vi söker dig som:
brinner för vaccination och preventiv vård
trivs med att rådge och vägleda våra trevliga kunder inom våra verksamhetsområden
är mån om att alltid ge god service och ett bemötande som överträffar kundens förväntan
är van vid att arbeta självständigt, är ansvarstagande och trygg i sin yrkesroll
ständigt vill vidareutbildas inom vaccination, hälsokontroller och andra preventiva vårdinsatser
älskar att ha skoj på jobbet med både våra härliga kunder i det fysiska mötet, och med våra grymma kollegor via digitala kanaler
innehar körkort-B och har körvana
Vi erbjuder:
marknadsmässiga villkor
digitala arbetsverktyg
intressanta kontaktnätverk
löpande utbildning
förmåner för dig och din familj
en härlig och modern arbetsmiljö
Omfattning 50-100 %, där du minst kan arbeta 6 veckor under perioden maj-aug enligt överenskommelse.
Arbete sker i vaccinationsmottagning och vaccinationsbuss.
Du kommer genomgå utbildning inom vaccinationer och introduktion med fokus på vaccinationsteknik och teori. Då du kommer arbeta ensam på mottagningen ställs höga krav på självständighet. Kollegor på andra orter finns alltid tillgängliga via digitala verktyg för hjälp. I vaccinationsbuss kan arbete ske i team.
Vaccinationsbussen kommer utgå från Falun. Krav på B-körkort och körvana. För dig som ej är bosatt i Falun/Dalarna kan vi hjälpa till med att förmedla boende.
Vänligen skicka ett mail med din ansökan och notera "Jobbansökan sommarjobb - Dalarna" i ämnesraden. Urval och intervju sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: taraneh@vaccinspecialisten.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559226-4609)
Bergslagsgränd 2D
791 71 FALUN
)
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vaccinspecialisten, Falun
Ägare
Taraneh Shojaei taraneh@vaccinspecialisten.se 0702712351
9668475