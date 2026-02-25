Underläkare till vaccinationsmottagning helger eller vardagar- Täby
2026-02-25
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vaccinspecialisten Sverige AB i Täby
, Sollentuna
, Stockholm
, Tyresö
, Uppsala
eller i hela Sverige
Häng med oss och bli del av vårt äventyr!
Vaccinspecialisten är vårdgivaren som brinner för folkhälsan. Vi erbjuder de små men viktiga medlen som gör stor skillnad på lång sikt såsom vaccinationer och hälsokontroller. Vi erbjuder även utvalda läkarintyg efter genomgången hälsokontroll.
Vi söker dig som:
brinner för vaccination och preventiv vård
trivs med att rådge och vägleda våra trevliga kunder inom våra verksamhetsområden
är mån om att alltid ge god service och ett bemötande som överträffar kundens förväntan
är van vid att arbeta självständigt, är ansvarstagande och trygg i sin yrkesroll
ständigt vill vidareutbildas inom vaccination, hälsokontroller och andra preventiva vårdinsatser
älskar att ha skoj på jobbet med både våra härliga kunder i det fysiska mötet, och med våra grymma kollegor via digitala kanaler
Vi erbjuder:
marknadsmässiga villkor
digitala arbetsverktyg
intressanta kontaktnätverk
löpande utbildning
förmåner för dig och din familj
en härlig och modern arbetsmiljö
Omfattning 20-100 %. Vaccinationsmottagning och/eller vaccinationsbuss.
Du kommer att genomgå utbildning inom vaccinationer och introduktion med fokus på vaccinationsteknik och teori. Vänligen observera att arbete på vaccinationsmottagningen sker självständigt där du kommer arbeta ensam på mottagningen och därav ställs höga krav på självständighet. Kollegor på andra orter finns alltid tillgängliga via digitala verktyg för hjälp.
För rätt person finns möjlighet till sommararbete. Urval och intervju sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Vänligen skicka ett mail med din ansökan och notera "Jobbansökan helg - Täby" i ämnesraden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: taraneh@vaccinspecialisten.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan - helg Tyresö". Arbetsgivare Vaccinspecialisten Sverige AB
(org.nr 559226-4609)
183 34 TÄBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vaccinspecialisten, Täby Centrum Kontakt
Ägare
Taraneh Shojaei taraneh@vaccinspecialisten.se 0702712351 Jobbnummer
9763503