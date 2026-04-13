Underläkare till Storfors med möjlighet till BT/ST
Vill du ha nära till jobbet, frisk luft och både skog och sjö runt knuten? Vill du ha en lugn och trygg miljö för dig och din familj, med välkomnande grannar och lättillgängliga nätverk? Då kan Storfors vara något för dig. Här hittar du ett boende som ger mycket för pengarna i ett trevligt samhälle med alla dess fördelar.
I kommunen finns Lundsbergs internatskola. I grannkommunen Filipstad finns två anrika högskolor: Bergsskolan och Gammelkroppa skogsskola. Måltidsakademin, Karlstads universitet och Örebro Universitet ligger inte långt bort. Det är lika långt till Göteborg, Stockholm och Oslo och du tar dig enkelt dit du vill med buss, tåg eller bil.
Din arbetsplats
Vårdcentralen Storfors har cirka 3600 listade patienter och är en av de minsta vårdcentralerna i Värmland. Här arbetar cirka 12 personer med en bredd av professioner, läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, vårdadministratörer och fotterapeut. I samma byggnad finns familjecentral, tandvård och apotek.
Vårdcentralen Storfors är en stabil och välfungerande arbetsplats, där vi uppmuntrar vidareutbildning och personlig utveckling. Vi har roligt både på och utanför arbetstid och ställer upp för kollegor och har alltid patienten i fokus. De vikarier vi har trivs och återkommer gärna, det ser vi som ett gott betyg. Hos oss får du möjlighet att se bredden inom allmänmedicin.Publiceringsdatum2026-04-13Arbetsuppgifter
Vi söker nu en vikarierande underläkare som ett viktigt komplement till vår personalgrupp. Vi ser gärna att din anställning övergår i BT/ST efter ett vikariat om 6 månader. Du kommer erbjudas handledning i det dagliga arbetet samt strukturerat på avsatta tider.
Dina arbetsuppgifter är sedvanliga för vårdcentral, med planerade och oplanerade besök, nära samarbete med övriga professioner och på sikt ett ansvarsområde där du kan fördjupa dig utifrån intresse och kompetens.
Exempel på ansvarsområden är diabetes, astma/KOL och kommunal sjukvård. Vi anpassar tillsammans din tjänstgöring efter dina intresseområden och utvecklingsbehov. Din handledare blir en av våra kunniga specialister i allmänmedicin som har stor erfarenhet av utbildningsläkare.
Dina kunskapar och kompetenser
Vi söker dig som har svensk läkarlegitimation. Som person ska du vara stabil och trygg, med förmågan att se helheten i patientens situation. Du arbetar kvalitetsmedvetet och strukturerat, är noggrann och bidrar aktivt till ett gott samarbete i teamet. Då det ingår resor i tjänsten behöver du ha B-körkort.
Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö med engagemang och välfungerande samarbete. Hoppas du vill bli en del av vår personalgrupp!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
Region Värmland (visa karta
)
651 82 KARLSTAD
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karlstad Kontakt
allmänspecialist
Olof Larsson olof.larsson@regionvarmland.se 010-8365721
