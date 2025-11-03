Underläkare till sommaren 2026 - Ljungby
Region Kronoberg, Regiongemensamt / Läkarjobb / Ljungby Visa alla läkarjobb i Ljungby
2025-11-03
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Regiongemensamt i Ljungby
, Växjö
, Tingsryd
, Lessebo
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Sommarvikariat som underläkare - samla värdefull erfarenhet hos Region Kronoberg!
Sommaren är din chans att få praktisk erfarenhet som underläkare och vi söker dig som vill göra skillnad i vården!
Vi söker underläkare till såväl våra vårdcentraler runt om i länet som till vår psykiatri och våra två sjukhus.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Vårdcentralerna är strategiskt placerade både i tätorter och på landsbygden, vilket ger dig möjlighet att uppleva olika arbetsmiljöer och utvecklas brett i din roll.
Till Ljungby söker vi underläkare till:
* Medicinkliniken
* Ortopedkliniken
* Kirurgkliniken
Varför välja Region Kronoberg?
Hos oss får du:
* En meningsfull och varierad arbetsdag
* Möjlighet att utvecklas i olika kliniska miljöer
* Stöd från erfarna kollegor
* En bred och värdefull erfarenhet inför din framtida läkarkarriär.
Urval sker löpande skicka in din ansökan redan idag!Kvalifikationer
För att arbeta som vikarierande underläkare krävs att du har avslutat och är godkänd på de nio första terminerna på läkarprogrammet. För arbete inom primärvården krävs läkarexamen.
Vem är du?
Du brinner för patientens bästa och bidrar till en positiv arbetsmiljö. För att trivas hos oss behöver du vara engagerad, pålitlig, snabblärd och villig att utvecklas. Vi värdesätter personlig lämplighet högt.
Din framtid börjar här! Hos oss får du en fantastisk start på din karriär som läkare. Ta chansen att utvecklas och göra skillnad redan idag!
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
• Bifoga ett detaljerat CV
• Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell
legitimation för den tjänst du söker
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 724/2025". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Regiongemensamt Kontakt
HR-specialist
Örjan Schön orjan.schon@kronoberg.se 0470-58 26 79 Jobbnummer
9584650