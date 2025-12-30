Underläkare till sektionen för beroende och neuropsykiatri
Region Uppsala / Läkarjobb / Uppsala Visa alla läkarjobb i Uppsala
2025-12-30
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde psykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Verksamhetsområde psykiatri vid Akademiska sjukhuset är organiserad i fyra subspecialiserade sektioner där sektionen beroende- och neuropsykiatri ingår. I sektionen finns två vårdavdelningar 4A med inriktning beroende/smärta och allmänpsykiatriska tillstånd och 4B med inriktning abstinens/akuta beroendetillstånd. Inom öppenvården har vi beroendemedicinska mottagningen, neuropsykiatriska mottagningen, LARO-mottagningen, de psykiatriska mottagningarna i Enköping och Norduppland.
Vi finns i moderna lokaler i på Akademiska sjukhuset och i Norra länet med lokaler i Tierp och Gimo.
Ditt uppdrag
Som underläkare hos oss kommer du att arbeta med psykiatrisk diagnostik och behandling av de tillstånd som patienterna vårdas för. Tillsammans med specialistläkare, sjuksköterskor, skötare, psykologer och socionomer ansvarar du för våra patienter. Hos oss får du en möjlighet att utvecklas genom stimulerande möten med patienter och kollegor samt genom handledning. Tillsammans skapar vi en utvecklande och utmanande arbetsplats.Publiceringsdatum2025-12-30Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare och med ett brett och genuint intresse av psykiatri. I ditt arbete sätter du alltid patienten i fokus. Du har god förmåga att kommunicera. Du som person bör vara ödmjuk, ansvarstagande, nyfiken och noggrann. Meriterande är tidigare erfarenhet av arbete inom psykiatrin. Stämmer detta in på dig kan psykiatrin inom Akademiska sjukhuset vara rätt utmaning för dig. Med handledning av specialistläkare får du också möjlighet att skaffa dig erfarenhet och kompetens som bedöms vid en ansökan till ST-tjänst. Du får också möjlighet att delta i vår jourverksamhet som är gemensam för hela verksamhetsområde psykiatri på Akademiska sjukhuset.
Vi erbjuder
Vi erbjuder tidsbegränsade vikariat från 2026-02-01 till och med 2026-08-31. Tjänstgöringsgrad heltid. Tillträde enligt överenskommelse Inför anställning tas utdrag från misstanke- och belastningsregistren.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Sektionschef Åsa Magnusson 018-617 03 56
Medicinskt ledningsansvarig läkare Sofia Christopoulou 018-611 21 88
Chefsöverläkare Tobias Eriksson 018-611 21 72
Facklig kontaktperson nås via Upplands Allmänna Läkarförening, 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS1201/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
Akademiska sjukhuset (visa karta
)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9666355