Underläkare till rehabiliteringsmedicin, vikariat
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Borås Visa alla läkarjobb i Borås
2026-02-06
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Om vår lediga tjänst
På sektionen tjänstgör idag tre specialister, fyra ST-läkare samt vikarierande underläkare.
Nu söker vi vikarierande underläkare inom rehabiliteringsmedicin. Du kommer att ingå i ett rehabiliteringsmedicinskt team och ha nära samarbete med andra yrkeskategorier inom vårt verksamhetsområde.
Vi har ett vikariat att erbjuda och vikariatens längd är som längst tom. 261231.Publiceringsdatum2026-02-06Om företaget
Rehabmedicinska sektionen på SÄS arbetar med specialistrehabilitering av personer som har drabbats av stroke, traumatiska hjärnskador, ryggmärgsskador, neurologiska sjukdomar såsom exempelvis multipel skleros, multipla frakturer efter olyckor, amputationer med mera.
Sektionen består av en slutenvårdsavdelning med 10 platser och 10 dagvårdsplatser. Vi har en omfattande mottagningsverksamhet bestående av bland annat ryggmärgsskademottagning, spasticitetsmottagning och poliklinisk hjärnskaderehabilitering.
Sedan december 2020 är sektionen ackrediterad enligt CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities). Året 2023 fick verksamheten igen högsta möjliga betyg som är en treårig ackreditering.Profil
Vi söker dig som har erlagd läkarexamen med stort intresse för rehabiliteringsmedicin. Vi förväntar oss att du har en god kommunikativ förmåga och en vilja att arbeta i team. Du behärskar det svenska språket på lägst nivå C1. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande, så välkommen med din ansökan redan idag! Bifoga examensbevis i din ansökan.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/763". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Södra Älvsborgs sjukhus, VO neurologi, rehabilitering och nära vård Kontakt
Eva Vallbona Afonso, läkarchef 033-6161489 Jobbnummer
9727026