Underläkare till Psykiatrisk mottagning Kristinehamn, sommarvikariat 2026
2025-11-17
Vill du bidra och göra något meningsfullt? Samtidigt som du utvecklas och knyter många kontakter? Då är våra sommarvikariat någonting för dig.
Med patienten i fokus ger vi en effektiv vård med kunskap, kvalitet och känsla. Med din hjälp blir både vi och patienterna bättre - välkommen till Region Värmland
Din arbetsplats
Mottagningen är organiserad inom verksamhetsområdet Vuxenpsykiatri i Region Värmland. Utöver mottagningen i Kristinehamn finns psykiatrisk öppenvård i Hagfors, Torsby, Arvika, Säffle och Karlstad. Den psykiatriska mottagningen i Kristinehamn är centralt belägen, med kort pendlingsavstånd till både Karlstad och Karlskoga.
Vi bedriver vår enhet i ett tätt tvärprofessionellt samarbete och med fasta specialistläkare. Vi är en stabil och välfungerande mottagning med låg personalomsättning inom alla yrkeskategorier. Du kommer att verka på en mottagning med ett gott och stöttande arbetsklimat, med tydliga och etablerade rutiner. Hos oss får du arbeta i ett team med hög kompetens som värnar om patientens bästa. På mottagningen i Kristinehamn arbetar, förutom överläkare, specialistsjuksköterskor och grundutbildade sjuksköterskor, även utbildningsläkare, kuratorer, vårdadministratörer, psykologer och arbetsterapeuter.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Vi söker en vikarierande underläkare med intresse för psykiatri, för att stötta upp vår mottagning under sommaren 2026. Du kommer att arbeta med ett tydligt och definierat arbetsupplägg som innefattar medicinsk uppföljning och behandling under handledning av våra överläkare. Vi arbetar över tre kommuner med mottagningar i Kristinehamn och Filipstad, men som underläkare är arbetet centrerat till Kristinehamn.
Du kommer erbjudas en god introduktion och kontinuerlig handledning av våra specialister. I dina arbetsuppgifter ingår egna anpassade besök som stäms av med handledare i samband med varje besök, men även deltagande i mottagningens behandlingskonferenser. Vi är en mottagning med full bemanning inom alla yrkeskategorier och värdesätter vårt tvärprofessionella arbetssätt som du som underläkare också blir en självklar del av. Vår verksamhet är dynamisk och utgår från patientens behov.
Dina kunskaper och kompetenser
Du är legitimerad läkare, alternativt godkänd fram till och med termin 10 eller längre i dina läkarstudier. Om du är examinerad eller legitimerad från utomeuropeiskt land, ska du ha behörighet att arbeta som läkare i Sverige. Studerar du till läkare utomlands, är kravet att du studerar inom EU. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Rollen kräver att du är trygg och ansvarstagande, har förmåga att skapa goda relationer och samarbeta i team, samt att du visar gott omdöme i dina bedömningar och beslut.
Urval och tillsättning sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Psykiatrisk mottagning Kristinehamn Kontakt
Kamilla Bristow-Jonsson, enhetschef 010-8386755 Jobbnummer
9608057