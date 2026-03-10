Underläkare till Öron-, Näs- och Halskliniken
Öron-Näs-Halskliniken är en arbetsplats med god sammanhållning och arbetsmiljö.
Hos oss arbetar en engagerad och ambitiös läkargrupp som gärna delar med sig av sin kunskap och stöttar med handledning.
Vår klinik erbjuder möjligheter till både bredd- och spetskompetens. Vi sätter patienten i fokus och jobbar ständigt med förbättring och utveckling av vår verksamhet. Inom kliniken finns ÖNH- mottagningar, logopedmottagningar, hörselvård, operationsavdelning, tolkverksamhet, kuratorer, specialpedagoger och administration.
Om jobbet
Som underläkare arbetar du med mottagningsarbete, polikliniska operationer samt operation på vår egna operationsavdelning i Karlskrona.
Du arbetar främst dagtid men du kommer även ha primärjour i Karlskrona i form av beredskapsjour med 30 minuters inställelsetid.
Kliniken har verksamhet både på sjukhuset i Karlshamn och i Karlskrona och arbetet innebär tjänstgöring på båda orter.
Som boende i Blekinge får du dessutom en livsmiljö som kompletterar arbetsvardagen - med närhet till natur och skärgård. Här finns välfungerande barnomsorg och skolor, korta avstånd och det mesta inom räckhåll - ofta bara en cykeltur bort.
Om dig
Vi söker i första hand dig som har svensk läkarlegitimation. Du har genuint intresse för Öron-, näs och halssjukvård. Du har goda kunskaper inom det svenska språket och du har godkänt betyg på minst C1 nivå. Vi söker dig som har lätt att arbeta i tvärprofessionella team. Som person är du engagerad, noggrann och ansvarstagande. Du är dessutom lyhörd och har god kommunikations- och samarbetsförmåga, med kollegor och andra yrkesgrupper. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Övrig information
Som anställd inom Region Blekinge erbjuds du friskvårdsbidrag och tillgång till gym och andra träningsformer. Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
