Underläkare till Neuropsykiatrimottagning Väster och Öster
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Göteborg Visa alla läkarjobb i Göteborg
2025-12-18
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Neuropsykiatri är ett av fem vuxenpsykiatriska verksamhetsområden inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Vi bedriver specialiserad psykiatrisk vård med inriktning mot minnesrelaterade sjukdomar, neuropsykiatri, äldrepsykiatri, psykiatri för döva- och hörselskadade, psykiatri för patienter med ätstörningar, psykiatri för patienter med intellektuell funktionsnedsättning och patienter med Huntingtons sjukdom.
Vi söker nu underläkare till enheterna Neuropsykiatrimottagning Öster och Väster.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta som underläkare i en lärorik och utvecklande miljö med daglig handledning av specialist i gaffelmottagning.
Mottagningarna arbetar evidensbaserat och strukturerat samt befinner sig i ständig utveckling. Viss möjlighet kan finnas att delta i utvecklingsarbete och/eller forskningsarbete.
Ett gott arbete som underläkare hos oss innebär meritering för AT, BT och ST inom psykiatri. Tjänsten är en visstidsanställning på 6 månader med möjlighet till förlängning.
Sedvanliga arbetsuppgifter som underläkare i psykiatrisk vård inkluderande jourtjänstgöring.
Om dig
Vi söker dig som har läkarexamen och vill arbeta lite längre tid hos oss. Att inneha legitimation är meriterande. Erfarenhet av arbete inom vården, speciellt i psykiatri är meriterande.
Som person brinner du för patientmötet. Du har en god förmåga att arbeta självständigt när det krävs men är en lagspelare när det behövs. Du är effektiv och resultatorienterad och samtidigt noggrann, sprider positivitet och vill ständigt lära dig mer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Du kan även läsa mer i presentation om
