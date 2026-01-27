Underläkare till Närvårdsenheten Östhammar, tidsbegränsad anställning
2026-01-27
Närvårdsenheten Östhammar
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till Närvårdsenheten i Östhammar!
Vi söker underläkare som vill vara med att driva och utveckla verksamheten samt gillar att arbeta i team. Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning på heltid under ett år, startdatum enligt överenskommelse. Det finns goda möjligheter till förlängning inför din AT-tjänstgöring.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Ditt uppdrag
Sedvanligt avdelningsarbete med bland annat för- och eftermiddagsrond av patienter, arbetet sker i nära samarbete med och handledning av allmänspecialist.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad läkare med svensk legitimation, alternativt dig som är nyexaminerad läkare i väntan på AT. Personliga egenskaper som vi värdesätter är drivkraft och samarbetsförmåga. Eftersom vi kontinuerligt utvecklar vår enhet söker vi dig som är nytänkande och ser förändringsarbete som en naturlig del i det dagliga arbetet.
Du besitter en god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift, har god kännedom om det svenska sjukvårdssystemet och ser det goda bemötandet som ett av dina viktigaste verktyg i patientmötet. Det är meriterande om du har kunskap att arbeta med Region Uppsalas datajournalsystem. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vår verksamhet
Närvårdsenheten i Östhammar har 12-18 vårdplatser och är belägen på vårdcentrum i samma hus som vårdcentralen. Enheten drivs i kommunens regi med undersköterskor, sjuksköterskor, sjukgymnast och arbetsterapeut som arbetar i team. Regionen Uppsala bemannar enheten med läkare.
Närvårdsenheten är en för kommunen och Region Uppsala gemensam verksamhet med inriktning av en mellanvårdsform mellan slutenvård, kommunal hemsjukvård och kommunal omsorg. Hos oss vårdas i första hand äldre patienter som behöver inneliggande vård men som inte är i behov av sjukhusets specialistresurser. Patienterna skrivs in från Mobilt Närvårdsteam, vårdcentral eller akutmottagning.
Vill du veta mer?
Vill du veta mer om oss och jobbet är du välkommen att kontakta verksamhetschef Monica Rogberg på telefon: 018-611 62 66 eller e-post: monica.rogberg@regionuppsala.se
.
Fackliga representanter nås via växeln 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga även kopia av din yrkeslegitimation eller andra handlingar som styrker din erfarenhet och kompetens. Intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
