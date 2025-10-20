Underläkare till Medicinkliniken, Sundsvall Sommar 2026
Region Västernorrland / Läkarjobb / Sundsvall Visa alla läkarjobb i Sundsvall
2025-10-20
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Medicinkliniken ingår i Närsjukvårdsområde Söder. Vårt uppdrag omfattar slutenvårdsverksamhet på vår vårdavdelning 13/23, öppenvård och dagvård via våra mottagningar inom respektive grenspecialiteter gastroenterologi, reumatologi, endokrinologi, hematologi och njurmedicin.
Som underläkare ingår du läkargruppen på Medicinkliniken. Du kommer att vara placerad på vår medicinavdelning där du stöttar rondansvarig specialist med det dagliga arbetet, alternativt på hematologisk dagvård där du stöttar ansvarig specialistläkare. Som ny hos oss får du introduktion i våra system och rutiner. Ditt arbete ger dig bred och värdefull erfarenhet av internmedicinska tillstånd i behov av slutenvård.
Vi söker nu underläkare till Medicinkliniken i Sundsvall inför sommaren 2026. Tjänsten avser vikariat på heltid med tillträde 2026-06-01 till och med 2026-08-31.
Underläkare till Medicinkliniken, Sundsvall Sommar 2026Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Underläkare på vårdavdelning eller hematologisk dagvård
Administrativt arbete såsom skriva anteckningar, remisser och ringa konsulter
Träffa patienter vid in- och utskrivningar, kliniska undersökningar, ordna läkemedelslistor samt ringa anhöriga
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har avslutat termin 10 på läkarprogrammet till sommaren 2026
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2025:139". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Joakim Eriksson +4660145366 Jobbnummer
9563760