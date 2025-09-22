Underläkare till Medicinkliniken, Örnsköldsvik Sommar 2026
2025-09-22
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Medicin/geriatrik/akuten Örnsköldsvik ingår Närsjukvårdsområde norr.
Medicinkliniken i Örnsköldsvik är en klinik med cirka 30 läkare. Kliniken bedriver verksamhet inom flera subspecialiteter (kardiologi, hematologi, gastroenterologi, endokrinologi, nefrologi samt reumatologi och neurologi och geriatrik).
Vi söker nu underläkare till Medicinkliniken i Örnsköldsvik inför sommaren 2026. Tjänsten avser ett vikariat på heltid under sommarperioden med tillträde enligt överenskommelse.
Du arbetar huvudsakligen på vårdavdelning som underläkare med sedvanligt avdelningsarbete med stöd av en överläkare
Du följer patienten och är delaktig i planering, beslut och utförande av vårdåtgärder
Vårdplanering och dokumentation av vårdarbete
Deltar i rondarbetet
Läkemedelsadministration
Anhörigkontakter
Inskrivning och utskrivning av patienter
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har avslutat termin 10 på läkarprogrammet till sommaren 2026
Har språkkunskaper i svenska i tal och skrift på lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala
Det är meriterande om du
Har tidigare arbetserfarenhet inom vårdyrken
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Samarbetsförmåga
Kvalitetsmedveten
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40:2025:073". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Monica Henriksson +4666089278 Jobbnummer
9520497