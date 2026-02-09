Underläkare till medicinkliniken from sept 2026
Medicinkliniken, Nyköpings lasarettPubliceringsdatum2026-02-09Om företaget
Region Sörmland är en av länets största arbetsgivare med cirka 9000 medarbetare. Medicinkliniken i Nyköping är en internmedicinsk verksamhet som ansvarar för medicinsk utredning, vård och behandling, omvårdnad samt konsultationsinsatser i öppen- och slutenvård. Åtagandet avser akut och planerad verksamhet. Den akuta verksamheten bedrivs huvudsakligen på akutmottagning och i slutenvården medan den planerade verksamheten bedrivs på medicinmottagningen, behandlingsavdelningen och njurenheten. Slutenvården bedrivs i samverkan med akutvårdsavdelningen, vårdavdelningarna vår medicinska intermediärvårdsavdelning och intensivvårdsavdelningen. Vi har subspecialister och ST-läkare i medicinska team för; endokrinologi, hematologi, gastroenterologi, neurologi, kardiologi, njurmedicin samt KOL-team.
Just nu söker vi söker underläkare för vikariat till hösten - är du intresserad av att utvecklas och att arbeta tillsammans med oss på medicinkliniken? Välkommen med din ansökan redan idag.Arbetsuppgifter
Som underläkare arbetar du i huvudsak på avdelning och akutmottagning i nära samarbete med sjuksköterskor och övriga läkare. Som legitimerad läkare även mottagningsverksamhet och konsult. Hos oss ges du möjlighet att växa och utvecklas i din läkarroll, arbetet är självständigt med handledning av erfarna kollegor. Alla underläkare har en utsedd handledare.
Din kompetens
Vi ser gärna att du har läkarlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen alternativt läkarexamen i Sverige eller i ett annat nordiskt land alternativt beslut från Socialstyrelsen om att fullgöra allmäntjänstgöring. För dig som är läkarstudent och studerar vid en svensk fakultet krävs det att du har fullbordade studier till och med den tionde terminen med godkända kurser och prov i den specialitet som du söker arbete till.
Vi ser också att du har kunskaper i svenska språket som motsvarar svenskt gymnasium eller svenska C1 enligt Europarådets nivåskala, i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet från svensk sjukvård sedan tidigare. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper samt referenser.
Anställningsform
Vikariatsanställning med tillträde september 2026 eller enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Läkarchef Moa Forssberg, 0155-24 50 00, moa.forssberg@regionsormland.se
Facklig företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på medicinkliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-22.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
