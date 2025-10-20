Underläkare till Länsverksamhet Vuxenpsykiatri, Sundsvall Sommar 2026
2025-10-20
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Den vuxenpsykiatriska länskliniken i Västernorrlands län har tre utbudspunkter, Sundsvall/Härnösand, Örnsköldsvik och Kramfors/Sollefteå. Den specialiserade psykiatrin arbetar främst med prevention, diagnostik, vård och behandling av psykisk sjukdom och allvarligare psykiska störningar. All jourverksamhet kvällar och helger samt all tvångsvård sker i Sundsvall och omfattar även Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.
Som underläkare hos oss har du stora möjligheter att få erfarenhet av specialistpsykiatriska arbete. Är du ej legitimerad finns möjlighet att jobba på någon av våra slutenvårdsavdelningar. Du kommer att få arbeta i team tillsammans med någon av våra erfarna specialister och/eller våra duktiga ST-läkare med samt andra professioner. Om du är legitimerad underläkare kan du också få möjlighet att ingå i vår primärjourslinje med beredskapspass enligt överenskommelse.
Vi erbjuder dig ett positivt och öppet arbetsklimat med kompetenta kollegor. Nu söker vi underläkare till Länsverksamhet Vuxenpsykiatri i Sundsvall. Tjänsterna avser vikariat på heltid över sommaren 2026 med tillträde 2025-06-08.
Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som underläkare med placering på en av våra slutenvårdsavdelningar.
Kvalifikationer
Vi söker dig som
Har avslutat termin 10 på läkarprogrammet till sommaren 2026
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
Är legitimerad läkare
Har erfarenhet av kliniskt arbete inom psykiatrisk slutenvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Flexibel
Samarbetsförmåga
Omdöme
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
