Underläkare till Kirurgkliniken, Örnsköldsvik
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Länssjukvård somatik samordnar länssjukvården för den specialiserade somatiska vården i Region Västernorrland. Kirurgkliniken Örnsköldsvik ingår i länssjukvård somatik och är en del av regionkliniken Västernorrland. Vi bedriver mottagningsverksamhet och har vårdavdelningar i Örnsköldsvik och Sundsvall. Kliniken i Örnsköldsvik bemannas av 8 specialister och 2 ST-läkare samt AT-läkare.
Vi söker nu en underläkare till Kirurgkliniken i Örnsköldsvik. Tjänsten är en särskild visstidsanställning på heltid under en ettårsperiod med tillträde enligt överenskommelse.
Kliniken i Örnsköldsvik är en mindre klinik vilket ger dig stora utvecklingsmöjligheter och ett varierat arbete. Denna utbildningstjänst i kirurgi är fördelad på:
Mottagning
Operation
Jourtjänstgöring på akuten
Under anställningsåret ger vi underläkaren möjlighet att uppfylla delmål C1 till C4 i enlighet med målbeskrivningen för ST i kirurgi. Möjlighet till ST-tjänst kan komma att bli aktuellt.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård.
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
Har utbildning inom ATLS
Har erfarenhet av arbete inom Kirurgkliniken, Örnsköldsvik
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Samarbetsförmåga
Självgående
Omdöme
