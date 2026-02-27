Underläkare till kirurgkliniken i Växjö
2026-02-27
Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Som vikarierande underläkare på kirurgkliniken tjänstgör du såväl på akutmottagningen som på vårdavdelning och på mottagning.
Stora möjligheter finns att delta vid akuta och planerade operationer. Tjänstgöring i kirurgisk primärjourslinje ingår i uppdraget. Alla underläkare får en personlig handledare och har möjlighet att delta i kurser och utbildningar på ST-nivå. Kvalifikationer
Vi söker dig som har av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som läkare. Tidigare erfarenhet av kliniskt arbete på kirurgisk enhet liksom fullgjord ATLS-utbildning är meriterande.
Du är lätt att samarbeta med och arbetar alltid med patienten i fokus. Du har god kommunikativ förmåga och goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du som person är nyfiken och öppen för nya arbetssätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
Arbetsplats
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
HR-konsult
Sinead Jacobsson 0470-58 31 36
