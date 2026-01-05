Underläkare Till Digital Adhd Mottagning - Bup
2026-01-05
Verksamhetsområde barn- och ungdomspsykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Sektionen barn- och ungdomspsykiatri riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna upp till 18 år. Sektionen omfattar både öppen- och slutenvård.
Nystartad digital ADHD mottagning i projektform där patienter som enbart har medicinsk behandling för ADHD kommer att följas. Det nya teamet kommer att bestå av tre specialistsjuksköterskor/sjuksköterskor och tre underläkare. Specialistläkare kommer att finnas knuten till teamet i syfte att ge utbildningsinsatser och handledning. Teamet kommer organisatoriskt att tillhöra BUP start. BUP Start präglas av hög kompetens, god tillgänglighet, flexibilitet, samarbetsvilja och arbetsglädje. Vi eftersträvar att arbeta evidensbaserat och utifrån standardiserade vårdprocesser. Medarbetarna i teamet är öppna, positiva, kompetenta och ambitiösa vilket gör det lätt att komma som nyanställd till mottagningen.
Ditt uppdrag
Den digitala mottagningen startade 1 september och är finansierad av statliga medel. Du kommer digitalt att följa upp patienter med en ADHD diagnos som enbart har en medicinsk behandling. Möjlighet finns att arbeta hemifrån om förutsättningar för detta finns. En dag i veckan kommer hela teamet att vara på plats för handledning och kompetensutveckling. Den dagen finns också vid behov möjlighet att träffa patient på plats. En del av arbetet kommer också att vara telefonuppföljningar samt hantering av ärenden i 1177.
Du är en legitimerad läkare, gärna med erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar.
Din kompetens
Du sätter alltid patienten i fokus och är ansvarstagande och motiverad i ditt arbete. Du är inte bara en skicklig läkare, utan också en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Har du detta kombinerat med nyfikenhet och noggrannhet kan du vara rätt för oss.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning fram till 261231 på heltid. Vi finns på Kungsgatan 38, dvs mitt i stan och arbetstiden är förlagd dagtid mån-fre. Inför tillsättning kommer utdrag från misstanke- och belastningsregister att tas.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Helena Eriksson, 018-611 79 18
Facklig kontaktperson nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
