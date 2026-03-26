Underläkare till Beredskapsprojekt nyregistrering av blodgivare, vikariat
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.
Vill du arbeta i ett samhällskritiskt projekt där ditt medicinska arbete gör direkt skillnad? Vi söker nu en underläkare till beredskapsprojektet inom Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Tjänsten är ett vikariat/projektanställning och ersätter en medarbetare som går på föräldraledighet från juni.
Om verksamheten
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av Sveriges största verksamhetsområden inom diagnostik och transfusionsmedicin. Verksamheten verkar i hela Västra Götalandsregionen och ansvarar för blodgivning, laboratorieverksamhet och utvecklingsarbete med hög medicinsk säkerhet.
Beredskapsprojektet är en del av en nationell satsning för att stärka Sveriges blodförsörjningsberedskap. Bakgrunden är Socialstyrelsens mål om att fördubbla antalet aktiva blodgivare för att säkerställa en robust blodförsörjning vid vardag, kris eller höjd beredskap. Projektet innebär ett nytt, uppsökande arbetssätt där nyregistrering och provtagning av blivande blodgivare sker utanför ordinarie lokaler, exempelvis på universitet, större arbetsplatser och andra publika miljöer.Publiceringsdatum2026-03-26Dina arbetsuppgifter
Som underläkare i Beredskapsprojektet har du en viktig medicinsk roll. Du arbetar nära sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och andra läkare och bidrar till att säkerställa hög kvalitet och patientsäkerhet.
Medicinsk bedömning av blivande blodgivare och genomgång av hälsodeklarationer
Stöd till hälsosamtal vid nyregistrering av blodgivare
Handläggning av medicinska frågeställningar kopplade till blodgivning
Dokumentation och hantering av provsvar i verksamhetens system
Samverkan med externa rekryteringsteam vid aktiviteter i fält
Anställning och placering
Tjänsten är en tidsbegränsad projekt-/vikariatsanställning. Arbetstiden är huvudsakligen förlagd till dagtid vardagar. Tillsättning snarast och året ut, men möjlighet till förlängning.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete i ett samhällsviktigt beredskapsprojekt
Kombination av kliniskt arbete och utvecklingsarbete
Arbete i ett tvärprofessionellt team med hög kompetens
Introduktion anpassad till rollen och projektets innehållKvalifikationer
Läkare med avlagd läkarexamen
Intresse för transfusionsmedicin, folkhälsa och beredskapsfrågor
God samarbetsförmåga och professionellt bemötande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och intresse för projektets samhällsuppdrag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Så ansöker du
