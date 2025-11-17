Underläkare Till Barn- Och Ungdomspsykiatrimottagning Fact Malmö
Är du en nyfiken underläkare med driv och lust att utveckla framtida vård för våra barn och unga med komplexa psykiatriska svårigheter, sök då till oss på FACT ung Malmö.
I samarbete med Malmö Stad, Trelleborgs- Svedala- och Vellinge kommun har Barn- och ungdomspsykiatrin i Skåne startat ett projekt som innebär att starta upp det första FACT-ung (Flexible Assertive Community Treatment) teamet i Skåne. Vi utgår från lokaler i området Kulladal i Malmö och bemannas i vårt inre team av personal från Region Skåne (läkare, sjuksköterskor, psykologer, kuratorer, familjebehandlare, skötare, arbetsterapeut och enhetschef) och personal från Socialtjänsten ASF (familjebehandlare). I vårt yttre team samarbetar vi med samordnare från de övriga samarbetskommunerna, skolor och andra viktiga vårdgivare och aktörer som är relevant i ärendena. Vår målgrupp är barn och unga i åldern 10-18 år och deras familjer, där det finns en komplex barnpsykiatrisk problematik som kräver omfattande stöd och behandling från både hälso- och sjukvård samt socialtjänst.
Syftet med FACT är att skapa en heltäckande struktur för ett behandlingsteam runt patienten där alla relevanta professioner och resurser, som bedöms nödvändiga för patientens aktuella behov står i fokus och innefattas. Där flexibel vård på patientens egna villkor utförs i ett tätt samarbete mellan sjukvård och kommun. Mötet kan vara på mottagningen, i ungdomens hem eller där denne känner att de vill mötas.
Vårt mål är att garantera vårdens kontinuitet, höja funktionsnivån, förebygga inläggning inom heldygnsvård och att bryta ungdomens utanförskap i samhället genom att stimulera dem till ett aktivt deltagande. Teamet ska flexibelt kunna möta behov av olika intensitet i stöd och insatser. Fördelarna för ungdomen är att kunna få adekvat behandling och behovsinriktade insatser från samma organisation oberoende av förändringar i sitt mående/tillstånd. Svårigheter vi oftast möter hos våra ungdomar är neuropsykiatriska diagnoser, förstämningssyndrom, posttraumatiserande svårigheter och autismspektrumstörning. Inte sällan i en sammansatt problematik med samsjuklighet och problematisk skolfrånvaro. Vår förhoppning är att projektet ska bana vägen för att fler enheter inom Bup Skåne kommer utvecklas vidare enligt FACT- modellen.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Vi söker nu en underläkare för tidsbegränsad anställning på sex månader, med möjlighet till förlängning. Tjänsten är placerad på FACT mottagningen i Malmö.
I din roll som läkare hos oss arbetar du med fördjupade bedömningar, diagnostik och behandling tillsammans med ett engagerat tvärprofessionellt team. Du arbetar både individuellt och i team samt samverkar kring patienten med vårdgrannar och övriga samarbetspartners, såsom skola och socialtjänst. Besöken kan ske både i hemmiljö och på mottagning.
Vi erbjuder handledning av specialistläkare och andra kollegor, veckovisa behandlingskonferenser och kontinuerliga läkarmöten. Det finns goda möjligheter till ST-tjänst om den sökande har svensk läkarlegitimation och fungerar bra i arbetet. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare eller dig med läkarexamen med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten.
För att lyckas med uppdraget är du en engagerad, kommunikativ och stabil person som vågar ta egna initiativ. Viktigt är att du sätter patientens bästa i fokus och att du trivs i en varierad vardag. Vi värdesätter flexibilitet och god samarbetsförmåga, att klara av att arbeta både självständigt och i team och självklart har du ett intresse för målgruppen. Har du dessutom tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och unga ses detta som meriterande.
Vi är måna om att hitta rätt person för uppdraget, så stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen in med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
