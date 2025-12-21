Underläkare sommaren 2026, Ortopedkliniken Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten / Läkarjobb / Luleå Visa alla läkarjobb i Luleå
2025-12-21
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
På Ortopedkliniken Sunderby Sjukhus arbetar vi både med planerade ortopediska ingrepp såsom höft- och knäplastiker, men även all form av akut ortopedi. Här får man arbeta med hela bredden inom ortopedi.
Vi sökerVi söker dig som har läkarexamen alternativt minst tio terminer avklarade på läkarprogrammet. Kunskaper i svenska språket motsvarande C1-nivå är krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i Cosmic. Vi ser det också som meriterande om du har kunskaper i andra språk samt arbetat på Sunderby sjukhus eller andra sjukhus tidigare.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du självständig och har mod att agera efter din egen övertygelse. Du är initativtagande och sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Vidare har du god samarbetsförmåga och värderar samt ser nyttan av samarbete med andra. Du är lyhörd och kan anpassa dig till andra.
Det här får du arbeta med
Hos oss kommer du dels få arbeta med avdelning, akutmottagning men även med mottagningsarbete med enklare ortopediska patienter.
Det här erbjuder vi dig
• Tillgång till erfaren och engagerad handledare
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder ett vikariat på heltid under sommarperioden. Arbetstiden är förlagd till dagtid samt jour vardag och helg.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Björn Eklund Nergård bjorn.eklund-nergard@norrbotten.se Jobbnummer
9658420