Underläkare sommar 2026, Medicinskt centrum, Lycksele
Region Västerbotten, Medicinskt centrum södra Lappland / Läkarjobb / Lycksele Visa alla läkarjobb i Lycksele
2025-10-06
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Lycksele är staden i Lappland som kan erbjuda växlande årstider, rik fritid och bra boende. Om du vill bo i en stad och samtidigt leva nära naturen är Lycksele svårslaget. Lycksele ligger i Västerbottens län endast 80 minuter från Arlanda mellan kust och fjäll. Lycksele sjukhus är ett litet, modernt och välutrustat akutsjukhus. Vi möter patienter från vårt upptagningsområde som är lika stort som Schweiz- med drygt 40 000 invånare.
Medicinskt centrum södra Lappland är en aktiv och utvecklande klinik vid Lycksele sjukhus. På sjukhuset har vi en omfattande och väl fungerande samverkan mellan de olika klinikerna. Vi har också en väl fungerande samverkan med såväl kommunal vård, primärvård och den högspecialiserade sjukvården vid universitetssjukhuset i Umeå. Vi arbetar och styr aktivt i vardagen mot det övergripande målet att nå en god och nära vård för våra medborgare.
Hos oss lyfter de cirka 150 medarbetarna den goda sammanhållningen, snabba beslutsvägar och täta kontaktytor som starka fördelar. Vi har även ett positivt utbildningsklimat med konstruktiv kritik och feedback. Vi agerar i enlighet med klinikens vision "Mjuka händer, skarpa hjärnor, varma hjärtan".
Nu söker vi underläkarvikarier inför sommaren 2026.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Som underläkare hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Som underläkare hos oss får du kunskap och erfarenhet av hur det är att arbeta inom internmedicinsk verksamhet. Vi har hela det internmedicinska spektrat på kliniken. Här får du ett variationsrikt arbete och blir en viktig del i vår välrenommerade och framåtsträvande verksamhet.Kvalifikationer
För arbete inom sjukhusvården är kravet att du minst avslutat termin 9 på den svenska läkarutbildningen med samtliga kurser godkända.
Läser du din utbildning inom Europa krävs särskilt förordnande från Socialstyrelsen om utbildningen inte är avslutad. Vid erhållen läkarexamen krävs Socialstyrelsens godkännande att arbeta som underläkare.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
Vi kommer att prioritera de som har möjlighet att arbeta de veckor verksamheten har behov.
Arbetet sträcker sig över sommaren, ca 8-10 veckor.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
