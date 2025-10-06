Underläkare sommar 2026, Kirurgiskt centrum, Lycksele
2025-10-06
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Lycksele är staden i Lappland som kan erbjuda växlande årstider, rik fritid och bra boende. Om du vill bo i en stad och samtidigt leva nära naturen är Lycksele svårslaget. Lycksele ligger i Västerbottens län endast 80 minuter från Arlanda mellan kust och fjäll. Lycksele sjukhus är ett litet, modernt och välutrustat akutsjukhus. Vi möter patienter från vårt upptagningsområde som är lika stort som Schweiz- med drygt 40 000 invånare.
Kirurgiskt centrum i Lycksele är en sammanslagen enhet som innefattar allt från akutmottagning till operation och vårdavdelning. Vi har ett nära samarbete med sjukstugorna i inlandet. I centrat bedrivs akut och planerad kirurgi, ortopedi och urologi, operationssjukvård och anestesi med tillhörande postoperativ vård samt intensivvård för vuxna. På det lagom stora sjukhuset samarbetar vi mellan professionerna, har korta beslutsvägar och snabba lösningar på problem som uppstår. Det sker även samarbete och samverkan på länsnivå med övriga verksamheter i länet.
Nu söker vi underläkarvikarier inför sommaren 2026. Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Som underläkare hos oss bidrar du till att ta väl hand om andra och få människor att må bättre.
Som underläkare hos oss får du kunskap och erfarenhet av hur det är att arbeta inom kirurg-ortopedisk verksamhet. Vi har stor vana av att handleda och har ett arbetssätt som gör det möjligt för dig att utvecklas som läkare. Vi är måna om att underläkare hos oss upplever stöd och handledning eftersom vi vet att det är viktigt i rollen. Hos oss har du ett variationsrikt arbete och ingår i vårt lokala arbetslag. Vi samarbetar även över länet och strävar ständigt för utveckling och förbättrade metoder.Kvalifikationer
För arbete inom sjukhusvården är kravet att du minst avslutat termin 9 på den svenska läkarutbildningen med samtliga kurser godkända.
Läser du din utbildning inom Europa krävs särskilt förordnande från Socialstyrelsen om utbildningen inte är avslutad. Vid erhållen läkarexamen krävs Socialstyrelsens godkännande att arbeta som underläkare.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
Vi kommer att prioritera de som har möjlighet att arbeta de veckor verksamheten har behov.
Arbetet sträcker sig över sommaren, ca 8-10 veckor.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
