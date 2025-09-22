Underläkare sökes till ÖNH-kliniken i Halmstad
2025-09-22
Arbetsuppgifter och upplägg av tjänsten motsvarar det för en ST-läkare inom ÖNH sjukdomar och ger dig möjlighet att tillgodoräkna dig tiden i en framtida ST-tjänst.
Du har din grundplacering i Halmstad med fokus på avdelnings-, mottagningsarbete och operationsutbildning (på centraloperation och mottagning med hudtumörkirurgi inom ansiktet). Efter några veckors arbete kommer du att delta och arbeta självständigt i klinikens jourberedskap. Du har en handledare med vilken du har schemalagd handledningstid och det finns alltid en specialistläkare att fråga på avdelning och mottagning. Du deltar i den återkommande ST-utbildningen som hålls en gång i månaden i Göteborg.
Om arbetsplatsen
Öron- näs- och hals (ÖNH) kliniken på Hallands sjukhus har sitt fokus i Halmstad där vi bedriver ST-utbildning och där vår vårdavdelning och jourberedskap finns. Specialiteten är bred och varierad; öppenvård till slutenvård, ung som gammal, medicinsk såväl som kirurgisk behandling. Vi är idag cirka 18 läkare varav fyra ST-läkare. Vi har en god stämning och ett gott samarbete inom kliniken. Då en av våra överläkare kommer att ha tjänstledigt under första halvåret av 2026, ser vi nu behov av att förstärka vårt team och utlyser därmed ett underläkarvikariat på 6 månader. I nuläget kan vi tyvärr inte utlova en övergång till framtida ST-tjänst men oavsett ger tjänsten möjlighet att prova på specialiteten och få erfarenhet. Varmt välkommen med din ansökan och bli del av den bästa ÖNH-kliniken!Kvalifikationer
Vi söker dig som vid start av tjänsten kommer vara legitimerad läkare med intresse för ÖNH. Vi ser att du vill leverera vård av hög kvalitet och är trygg i din läkarroll. Att du är lösningsfokuserad och har ett intresse för öppenvård och mottagningsverksamhet lika mycket som för kirurgiska åtgärder. Vi ställer krav på god samarbetsförmåga då du kommer arbeta i tvärprofessionella team till exempel på vår vårdavdelning. Det är en självklarhet för oss att du vill dela med dig av din kunskap till kollegor och patienter. Vi värnar starkt om patientperspektivet. För att säkerställa en god och säker kommunikation med kollegor, patienter och övriga kontakter ställer vi krav på goda kunskaper i det svenska språket, tal som skrift. Vi lägger stor vikt vid självständighet och personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
