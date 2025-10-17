Underläkare sektionen för onkologisk endokrinologi
Region Uppsala / Läkarjobb / Uppsala Visa alla läkarjobb i Uppsala
2025-10-17
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde blod- och tumörsjukdomar
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Sektionen för onkologisk endokrinologi är en del av verksamhetsområdet Blod- och Tumörsjukdomar vid Akademiska sjukhuset. Sektionen består av en slutenvårdsavdelning, en utrednings- och behandlingsavdelning med verksamhet dagtid på vardagar och därtill sedvanlig mottagningsverksamhet med kontaktsköterskor. Vid verksamhetsområdet finns också en särskild klinisk forsknings- och utvecklingsenhet.
Inom sektionen utreder, behandlar och kontrollerar vi patienter med alla typer av neuroendokrina tumörer oavsett ursprung. Vi ser också andra endokrina tumörer som binjuretumörer och ärftliga tumörsyndrom såsom MEN 1, 2, VHL och SDH. Vi ser patienter från Uppsalaregionen men tar också emot en stor mängd patienter från andra regioner och universitetssjukhus samt från utlandet. Vården bedrivs i multidisciplinära team i nära samarbete med enheterna för patologi, endokrinkirurgi, klinisk kemi, radiologi, nuklearmedicin, kardiologi m.fl. Forskningsaktiviteten är hög. Enheten är som enda center i Sverige certifierad som ett Center of Excellence inom den europeiska organisationen ENETS och Akademiska sjukhuset samt ett ERN center. Vi har sen 1 April 2023 fått Nationell högspecialiserad vård för neuroendokrina buktumörer samt avancerade binjuretumörer.
Vi flyttade under våren 2020 verksamhetsområdet Blod- och tumörsjukdomar till den nya vårdbyggnaden, ingång 100/101 vid Dag Hammarskjölds väg. Flytten till ingång 100/101 innebar att verksamheten bedrivs i moderna lokaler med enbart enkelrum för patienterna, nya informations- och kommunikationstekniska system samt åtskilda professionella och publika flöden. Den nya byggnaden är utrustad med den senaste medicintekniska utrustningen, exempelvis Sveriges första MR-linac som kombinerar linjäraccelerator med bilddiagnostik. Nybyggnationen ger nya möjligheter att samlokalisera verksamhetsområde Blod- och tumörsjukdomar med verksamhetsområde Bild- och funktionsmedicinskt centrum, vilket ger nya samverkansmöjligheter med stor potentiell patientnytta.
Ditt uppdrag
Arbetsuppgifterna är mestadels avdelningsarbete med inskrivningar, utskrivningar samt dagligt omhändertagande av våra patienter. Vi rondar och sköter också inlokaliserade internmedicinska patienter. Avdelningen har relativt hög patientomsättning då de flesta inläggningar är planerade. Det ingår också administrativa uppgifter vissa veckor då man bedömer och åtgärdar ett stort antal provsvar, ringer upp patienter samt sköter eventuella akuta patienter på utredningsavdelningen tillsammans med överläkare. Det ingår inte någon jourtjänstgöring i tjänsten.Publiceringsdatum2025-10-17Kvalifikationer
Vi söker i första hand l dig som har minst läkarexamen. Du sätter alltid patienten i fokus och har förmågan att kommunicera dina kliniska bedömningar och beslut. Är du även ödmjuk och ansvarstagande kan Akademiska sjukhuset vara rätt utmaning för dig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett vikariat på inledningsvis 6 månader med goda chanser till förläggning och tillträde den 8 december eller enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Sektionschef Staffan Welin 018-611 02 16
Bitr. verksamhetschef Maria Andersson Ödman 018-611 55 18
Facklig kontaktperson nås via Upplands Allmänna Läkarförening, kansli 018-611 34 95
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi vill att du bifogar samtliga handlingar som styrker kompetenskraven. Intervjuer sker fortlöpande.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
- Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS905/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024) Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9561891