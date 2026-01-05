Underläkare på Ortopedkliniken till sommaren 2026
Ta chansen att söka sommarvikariat som underläkare hos oss på verksamhetsområde Ortopedi!
Vårt anställningserbjudande
Vikarierande underläkare på VO Ortopedi.
Heltidsanställning med start 8/6 till 16/8 ca.
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år. Du erbjuds personalparkering till förmånligt pris. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Arbetsbeskrivning
I första hand kommer du att arbeta på akutmottagningens Ortopedsektion och på våra vårdavdelningar under dag- och kvällstid. Dina arbetsuppgifter innefattar också mottagning för återbesök efter ortopediska trauman samt bedömning och behandling av ortopediska patienter både inom öppen- och slutenvård. Det kommer även att finnas tillfällen att assistera på operationsavdelningen. Arbetet kräver en hög grad av självständighet men det kommer självklart att finnas seniora kollegor att rådfråga vid behov. Publiceringsdatum2026-01-05Kvalifikationer
Godkänd termin 10 vid läkarprogrammet.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är positiv, gillar ett högt arbetstempo, är flexibel och har ett intresse för Ortopedi. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och tidigare underläkarvikariat eller annan arbetserfarenhet från vården är meriterande. Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Verksamhetsområde Ortopedi på Danderyds sjukhus är en dygnet-runt-verksamhet med drygt 300
medarbetare. Vi bedriver både akut och elektiv vård och träffar patienter på vår ortopedmottagning, vid
ortopedsektionen på sjukhusets akutmottagning samt vid våra två ortopediska slutenvårdsavdelningar.
Vi opererar på centraloperation med egen operationspersonal och bedriver även dagortopedisk
operationsverksamhet. I vår verksamhet ryms även en omfattande paramedicinsk sektion.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet.
