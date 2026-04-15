Underläkare med möjlighet till ST sökes till Reumatologimottagningen
2026-04-15
Välkommen som läkare till oss på Reumatologimottagningen vid Östersunds Rehabcentrum!
Reumatologimottagningen är en av flera verksamheter inom område Hjärta, Neurologi och Rehabilitering. Vår verksamhet bedrivs på Remonthagen, belägen ca 2 km från Östersunds sjukhus. På Östersunds Rehabcentrum finns även rehabiliteringsavdelning, öppenvårds rehabilitering och en smärtenhet.
Reumatologimottagningen är en specialistklinik för utredning, vård och behandling av patienter med säkerställd eller misstänkt reumatisk inflammatorisk sjukdom. Enheten består av en omfattande poliklinisk verksamhet och har tillgång till vårdplats på rehabiliteringsavdelningen vid behov av slutenvård. Vår verksamhet består av ett multiprofessionellt team som omfattar läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, medicinska sekreterare och undersköterska vid eget laboratorium. Öppenvård bedrivs i form av enskilda besök, dagvård och viss gruppverksamhet.
Individualitet gällande schema och arbetstider är något vi kan erbjuda. Vi strävar efter att tillgodose både verksamhetens och varje medarbetares behov. God tillgänglighet, god patientsäkerhet och god arbetsmiljö är något vi hela tiden strävar efter att bibehålla eller förbättra, det är en verksamhet som är öppen för utveckling och pröva nya arbetssätt.
2 plats(er). Arbetsuppgifter
På Reumatologimottagningen arbetar för närvarande tre specialister och en ST läkare. Vårt arbete består av bedömning, utredning och behandling av patienter med inflammatorisk led- och systemsjukdom. Tjänstgöringen som underläkare består av kliniskt arbete med kontinuerlig handledning och återkommande strukturerade bedömningar av kompetensutveckling i enlighet med SOSFS 2015:8 alternativt HSLF-FS 2021:8. Under din tjänstgöring kommer du att träffa patienter med ett brett spektrum av reumatologiska sjukdomar. Vikariat som underläkare kommer att ske under ST-liknande former.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med genomförd bastjänstgöring (BT) eller allmäntjänstgöring (AT). Tidigare erfarenhet av reumatologi är meriterande. Vi värdesätter om du är flexibel, har lätt för att samarbeta, kan prioritera mellan olika arbetsuppgifter och arbeta självständigt under handledning. Du arbetar både i team och enskilt. Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319273". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214)
Sollidenvägen 58 (visa karta
)
831 83 ÖSTERSUND Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Reumatologimottagningen Kontakt
Läkarföreningen
Kristina Wiberg Kristina.wiberg@regionjh.se 063 15 00 00 Jobbnummer
9856023