Underläkare, Mariehems hälsocentral, Primärvårdsområde Nord i Umeå
2025-08-12
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Region Västerbotten bedriver bred primärvårdsverksamhet inom hela Västerbottens län och möter patienter i alla åldrar, både i tätort och glesbygd. Med 33 hälsocentraler och sjukstugor finns vi där du finns. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling och tar tillvara medicinska resultat för att erbjuda vård med hög kvalitet där patienten är delaktig. Vi vill att våra medarbetare ska vara delaktiga, ha inflytande och känna stolthet över att arbeta i primärvården. Viktiga utvecklingsområden för oss är behovsanpassat vårdutbud och utveckla digitala tjänster. Vi ser ett stort värde i samarbete med andra aktörer i samhället.
Primärvårdsområde Nord består av Ersboda, Mariehem, Sävar och Robertsfors hälsocentral. Mariehems Hälsocentral har ett upptagningsområde bestående av en blandad befolkning. Vi erbjuder ett stimulerande arbete vid en hälsocentral med en öppen atmosfär och kompetent personal. Utvecklings- och förbättringsarbete är viktiga processer som engagerar och stimulerar oss på arbetsplatsen.

Publiceringsdatum: 2025-08-12

Arbetsuppgifter
Som underläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Hos oss får du kunskap och erfarenhet av hur det är att arbeta med primärvård och inom specialistområdet allmänmedicin. Vi har stor vana av att handleda och har ett arbetssätt som gör det möjligt för dig att utvecklas som läkare. Vi är måna om att underläkare hos oss upplever stöd och handledning eftersom vi vet att det är viktigt i rollen. Vi arbetar teambaserat fokus på kontinuitet, patientsäkerhet och kvalitet.
Du arbetar självständigt med egen mottagning och möter patienter i alla åldrar med olika hälsorelaterade problem, erfarna läkare finns tillgängliga som stöd vid behov av konsultation.Kvalifikationer
Du som söker har svensk läkarlegitimation med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård.
Du är en närvarande och positiv person som med kunskap och omsorg ser patienten och bidrar till en helhetssyn som gör vårdprocessen bättre och tryggare. Du tycker om att samarbeta och att finnas där för andra människor. Du fungerar väl i de arbetssätt och flöden som vi har inom primärvården, är självgående och kan ta ansvar för din arbetsdag.
Vi kräver goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.

Ersättning: Enligt avtal.
Region Västerbotten, Primärvård Nord Umeå

Kontakt
Avdelningschef
Avdelningschef: Anette Persson
anette.persson@regionvasterbotten.se
070-539 98 76
