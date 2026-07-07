Underläkare/legitimerad läkare till Vårdcentralen Vadstena
Region Östergötland / Läkarjobb / Vadstena Visa alla läkarjobb i Vadstena
2026-07-07
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Välkommen till Vårdcentralen Vadstena och Vårdcentralen Marieberg som sedan april 2025 är ett gemensamt verksamhetsområde. Förändringen avser att ge en robust verksamhet som i framtiden är rustad för att klara av de demografiska utmaningarna som vi står inför. Verksamheterna har idag tillsammans ca 16000 listade patienter och en personalstyrka på cirka 65 medarbetare. Den här annonsen riktar sig mot vårdcentralen Vadstena men arbete kan förläggas inom den gemensamma organisationen.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vi söker dig som är intresserad av att tillsammans med oss driva och utveckla vårdcentralens arbete, använda ny digital teknik och göra patienter delaktiga utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.
Här kan du läsa om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss här hittar du även information om bestämmelser gällande lön och ersättningar.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett utmanande och omväxlande arbete på vår läkarmottagning. Vi hoppas att du blir intresserad av bredden av specialistområdet allmänmedicin och kan tänka dig en framtid inom primärvården. Som underläkare hos oss kommer du erhålla regelbunden handledning samt möjlighet att delta i utbildning tillsammans med andra underläkare. Tillsammans utformar vi en introduktion utifrån dina behov.
Om dig
Vi söker dig med läkarexamen eller svensk läkarlegitimation (bifogas ansökan). Vidare har du svenska språkkunskaper motsvarande nivå Svenska C1. Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Som person är du trygg i dig själv och har god samarbetsförmåga. Du har gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt. Det är även viktigt att du är prestigelös, nyfiken på att lära nytt och ser konstruktiv återkoppling som en naturlig del i det dagliga arbetet. Du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Tjänsten är ett vikariat på 6 månader, med chans till förlängning. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Jungfruvägen 5 (visa karta
)
592 32 VADSTENA Arbetsplats
Vårdcentralen Vadstena Kontakt
verksamhetschef
Anna Back anna.back@regionostergotland.se 010-1048701 Jobbnummer
9995941