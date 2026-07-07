Underläkare/legitimerad läkare till Vårdcentralen Marieberg
Region Östergötland / Läkarjobb / Motala Visa alla läkarjobb i Motala
2026-07-07
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Är du nyfiken på arbete inom allmänmedicin och vill arbeta i en region som satsar på att utveckla primärvården? Vi på Vårdcentralen Marieberg söker en ny kollega och välkomnar dig att söka till vår arbetsplats.
Det här är vår värdegrund:
Vi är ett framgångsrikt lag för att vi förstår värdet av att arbeta tillsammans där alla har lika viktiga roller och funktioner
Vi är ett framgångsrikt lag för att vi bemöter varandra med öppenhet och respekt
Vi är ett framgångsrikt lag för att vi ges tid för reflektion, återhämtning, utbildning och utveckling
Vi är ett framgångsrikt lag för att vi har en tydlig och närvarande ledning
Vårt erbjudande
Välkommen till Motala, sjöstaden och "cykelstaden". Vi har vatten, natur, förskolor, skolor och alla bekvämligheter. Vårt läge innebär goda kommunikationer och goda förbindelser med Linköping och Mjölby. Vårdcentralen Marieberg är en del av primärvårdscentrum (PVC) och vi är drygt 35 medarbetare. I vårt upptagningsområde har vi cirka 9 000 invånare listade hos oss. Vårt mål är att vårdcentralen ska vara en attraktiv arbetsplats där vi främjar god arbetsmiljö, att fokusera på ett gott bemötande, hög medicinsk kompetens och en målmedveten inriktning på att arbeta med ständiga förbättringar. Vi strävar efter stor delaktighet och inflytande på hur vården bedrivs inom ramen för vårt uppdrag.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården
Här kan du läsa om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss här hittar du även information om bestämmelser gällande lön och ersättningar.Publiceringsdatum2026-07-07Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett utmanande och omväxlande arbete på vår läkarmottagning. Vi hoppas att du blir intresserad av bredden av specialistområdet allmänmedicin och kan tänka dig en framtid inom primärvården. Som underläkare hos oss kommer du erhålla regelbunden handledning samt möjlighet att delta i utbildning tillsammans med andra underläkare. Tillsammans utformar vi en introduktion utifrån dina behov.
Om dig
Vi söker dig med läkarexamen eller svensk läkarlegitimation (bifogas ansökan). Vidare har du svenska språkkunskaper motsvarande nivå Svenska C1. Då du arbetar i ständig dialog med patienter, anhöriga, kollegor och andra verksamheter är det ett krav att du har mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Som person är du trygg i dig själv och har god samarbetsförmåga. Du har gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt. Det är även viktigt att du är prestigelös, nyfiken på att lära nytt och ser konstruktiv återkoppling som en naturlig del i det dagliga arbetet. Du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Tjänsten är ett vikariat på 6 månader, med chans till förlängning. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Mariebergsgatan 2 (visa karta
)
591 72 MOTALA Arbetsplats
Vårdcentralen Marieberg Kontakt
Angelica Staff, Läkarföreningen angelika.staff@regionostergotland.se Jobbnummer
9995872