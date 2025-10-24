Underläkare legitimerad, Centrum för obstetrik och gynekologi, Umeå
Region Västerbotten, Centrum för obstetrik och gynekologi / Läkarjobb / Umeå Visa alla läkarjobb i Umeå
2025-10-24
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Centrum för obstetrik och gynekologi i Umeå
, Skellefteå
, Lycksele
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Centrum för obstetrik och gynekologi (CFOG) Västerbotten är en länsorganisation med totalt cirka 250 medarbetare, där enheter vid länets tre sjukhus ingår och samarbetar. CFOG är en Universitets sjukvårdsenhet och bedriver forskning i samarbete med Umeå universitet.
CFOG har ett arbetssätt med länsövergripande processorientering och sjukhusen i länet ansvarar gemensamt för att människor i Västerbotten har tillgång till specialistmödravård, förlossning, BB, BB-hemvård, gynekologisk mottagning, gynekologisk kirurgi, tumörkirurgi och robotkirurgi. Enheten i Umeå har ca 1800 förlossningar/år och är dessutom centrum för prematuritet från v.22 i hela norra sjukvårdsregionen.
Umeå har en rik fritid och nära till allt. Om du vill bo i en växande universitetsstad med rikt kulturliv som dessutom har nära till både vinter och sommaraktiviteter är Umeå svårslaget.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Som legitimerad underläkare hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Denna tjänst innebär arbete på, främst, kvinnoklinikens mottagning vilken är en universitetsklinik med undervisningsansvar. Arbetsuppgifterna innefattar avdelningsarbete på gynekologisk avdelning med patientbesök av planerad likväl som akut karaktär samt administrativa uppgifter.
Du arbetar i team bestående av kunniga medarbetare vilket ger möjlighet till ett kontinuerligt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Du förväntas vara aktiv i förändrings- och förbättringsarbete där patientflöden och processer är i fokus. I din roll ingår samarbete med läkarkollegor, likväl som övriga yrkesgrupper inom enheten.
Resor i länet kan komma att ingå.
Jourtjänstgöring kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare. Det är meriterande om du har erfarenhet av forskning.
Du är positiv, har lätt för samarbete och har en hög ansvarskänsla. Du hanterar stress på ett bra sätt. Du kan kommunicera med patienter och medarbetare på god svenska likväl som engelska och lägger stor vikt vid det personliga mötet.
Vänligen bifoga bevis om läkarlegitimation till din ansökan.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C285553". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Centrum för obstetrik och gynekologi Kontakt
Medicinsk chef
Evangelina Moraiti evangelina.moraiti@regionvasterbotten.se Jobbnummer
9572039