Underläkare inom anestesi- och intensivvård till Operationskliniken

Vill du vara med på resan mot framtidens operationsvård? Som underläkare hos oss får du möjlighet att utvecklas i en stimulerande miljö och på sikt specialisera dig inom anestesi- och intensivvård.
Låter det intressant? Varmt välkommen med din ansökan!
Region Västmanlands akutverksamhet är en av de större i landet, där Operationskliniken stöttar övriga kliniker i bedömning och handläggning av svårt sjuka patienter. Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som underläkare på kliniken med möjlighet till fortsatt specialiseringstjänstgöring (ST) inom anestesi- och intensivvård.
Under utbildningstiden som ST-läkare ingår klinisk tjänstgöring under handledning såväl som eget patientarbete. Efter sex månaders tjänstgöring ingår även jourverksamhet. Under de första sex månaderna ingår primärjour, där arbetet sker under nära handledning av mellanjour på sjukhuset. De som har mellanjour är alltid kvar på sjukhuset, medan de som har bakjour har beredskap i hemmet.
Vi har schemalagd lästid och ST-seminarier. Varje ST-läkare tilldelas under anställningen en handledare med godkänd handledarutbildning. Vid vetenskapligt arbete och kvalitetsförbättringsarbete har du tillgång till en disputerad anestesiolog som bistår med handledning. Kliniken genomförde en SPUR-inspektion under 2021.
Om arbetsplatsen
På Operationskliniken Västmanland arbetar 46 anestesiologer, varav 11 är för närvarande ST-läkare. Kliniken är länsövergripande. Verksamheten i Västerås innefattar utöver operationsavdelning även en intensivvårdsavdelning med åtta platser samt en smärtmottagning. Totalt bemannas fyra operationssalar i Köping och 18 salar i Västerås. Verksamheten har en stor bredd. I Västerås utförs de flesta akuta operationerna. Det finns en omfattande ortopedisk verksamhet liksom urologi, ÖNH, gynekologi inklusive obstetrik, robotkirurgi och kärlkirurgi. I Köping finns en dagkirurgisk enhet.
På kliniken utförs varje år cirka 14 000 anestesier, varav cirka 3000 i Köping och barnanestesi från 6 månaders ålder. På IVA vårdas cirka 750 patienter per år och på sjukhuset utförs cirka 2500 förlossningar per år. Sjukhuset har en välfungerande traumaorganisation.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet så därför erbjuder vi dig:
• Ett anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• Möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• En arbetsplats för livets olika skeden
• Gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• Friskvårdsbidrag 3000 kr/år
Läs mer om förmånerna här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/ Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare. För tjänsten ska du ha en godkänd AT- eller BT-tjänstgöring, men du som är i slutet av din tjänstgöring är också välkommen att söka. Förutsättning för anställning är att du blir godkänd och erhåller legitimation. Det är meriterande om du har en doktors- eller licentiatexamen. Har du tidigare arbetat inom anestesi- och intensivvård ser vi det som en stor fördel. Kunskaper i journalsystemet Cosmic är meriterande. Då rollen innebär att kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor ser vi att du har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Som person är du trygg, stabil och har ett empatiskt förhållningssätt. Du samarbetar bra med andra samtidigt som du kan ta egna initiativ och arbeta självständigt. Vi ser att du kan leda och handleda andra på ett respektfullt och positivt sätt. Rollen kräver att du har en tydlig kommunikation, lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och en god förmåga att göra korrekta avvägningar och bedömningar.
Anställningsvillkor
Tidsbegränsad anställning: Heltid, 6 månader med möjlighet att övergå till ST-tjänst
Arbetstid: Dagtid, jour- och beredskap ingår
Placeringsort: Västerås
Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 15 februari 2026.
Går du vidare i rekryteringsprocessen kommer du bli inbjuden att svara på några videofrågor. Efter att du har svarat på videofrågorna kommer du att bli kontaktad om du går vidare till en intervju. Intervjuer planeras att ske på plats i Regionhuset, ingång 4, från och med vecka 10.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
