Underläkare Geriatrik, Neurologi och Rehabilitering, Sundsvall Sommar 2026
2025-10-20
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Verksamheten för geriatrik, neurologi och rehabilitering (GNR) ingår i närsjukvårdsområde söder. GNR har två vårdavdelningar, en med inriktning rehabilitering (26A) och en för stroke/neurologi (26B). Ingår gör även mottagningsverksamhet inom Neurologi, Stroke, Geriatrik, och Osteoporos. GNR är i grunden välbemannad på läkarsidan och har 20 specialister samt 7 ST-läkare inom internmedicin, neurologi och geriatrik samt rehabiliteringsmedicin.
Vi söker nu underläkare till GNR i Sundsvall för vikariat, på heltid, över våren och sommaren 2026.
Som underläkare på GNR arbetar du främst mot avdelningarna 26A och 26B. Läkarenheten implementerar ett arbetssätt där underläkare även kan bemanna våra mottagningar under handledning. Tjänsten som underläkare är en bra möjlighet för dig som vill växa och utvecklas i din läkarroll, vi erbjuder en bra arbetsmiljö med kompetenta och positiva kollegor inom olika yrkeskategorier med gedigen kunskap och erfarenhet. Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara avdelningsarbete.
Vi söker dig som
Har avslutat termin 10 på läkarprogrammet till sommaren 2026
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av att arbeta i journalsystemet Cosmic
Har kunskap/erfarenhet och kännedom från verksamheter inom GNR
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Omdöme
Kvalitetsmedveten
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Rifat Ekici +4660183783 Jobbnummer
