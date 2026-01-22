Underläkare För Sommarvikariat 2026 Till Asih Stockholm Södra
2026-01-22
Går du ut T 10 eller läkarprogrammet till sommaren och vill testa på att arbeta som underläkare under trygg handledning av specialist? ASIH Stockholm Södra erbjuder ett roligt, omväxlande och utvecklande arbete i team.
Vi har behov av ett antal sommarvikarier under sommaren 2026.
Vi är en ASIH-verksamhet med många erfarna specialistläkare vilket innebär att du som underläkare alltid har kompetent och erfaren kollega nära till hands. Verksamheten har gedigen erfarenhet av att introducera och handleda studenter och underläkare. Som underläkare på sommaren kommer du få arbeta självständigt under handledning.
ASIH Stockholm Södra är en Regiondriven verksamhet med lång erfarenhet av avancerad sjukvård i hemmet och palliativ vård och är en av Sveriges största ASIH-verksamheter. Verksamhetens ASIH-team finns på kontor i Handen, Nacka och i Solberga park. Vår vårdavdelning är belagen i Solberga park.
Vi vårdar patienter i alla åldrar med olika diagnoser men vanligast är cancer, hematologi, KOL, hjärtsvikt och neurologiska sjukdomar. Dessutom har vi patienter med kortare insatser som bl.a. antibiotika och TPN. Vi samverkar med akutsjukhus samt primärvård runt patienterna.
Med en helhetssyn på människan är vårt fokus att skapa trygghet dygnet runt för patienten och dess närstående genom hög tillgänglighet, delaktighet och kontinuitet. Vi arbetar i multiprofessionella team och har arbetssätt som främjar god kvalitet och hög säkerhet för både patient och medarbetare. Inom verksamheten bedrivs forskning, utbildning och utveckling inom olika områden.Publiceringsdatum2026-01-22Kvalifikationer
Vi söker dig som är fullgjort läkarprogrammet eller dig som snart är klar med din läkarexamen, godkänd T 10. Vi prioriterar också ansökningar från dig som är särskilt intresserad av ASIH och palliativ vård.
Du skall ha dokumenterad erfarenhet av att ha arbetad inom svensk sjukvård som undersköterska eller liknande. Det är en fördel om du är van att arbeta i journalsystemet TakeCare. Som underläkare hos oss så måste du vara beredd att arbeta under hela sommarperioden dvs vecka 24 till 33. B-körkort är ett krav.
Ett genuint intresse för vårdformen och det palliativa förhållningssättet är viktigt och vi vill särskilt betona förmågan att kunna kommunicera och att arbeta i ett multiprofessionellt team. Kan du tala flera språk är detta meriterande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
