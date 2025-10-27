Underläkare ej leg till Ögonmottagningen, Sundsvall
Region Västernorrland / Läkarjobb / Sundsvall Visa alla läkarjobb i Sundsvall
2025-10-27
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Länssjukvård somatik samordnar länssjukvården för den specialiserade somatiska vården i Region Västernorrland. Området somatik består av elva länssjukvårdsverksamheter. Länssjukvårdsverksamheterna bedrivs vid tre sjukhus, Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik och ett antal mottagningar förlagda till flera orter i länet. Området har cirka 2 400 anställda. Område Ögon ingår i länssjukvård somatik och bedriver specialiserad ögonsjukvård för länets invånare. Vi har full mottagningsverksamhet på tre orter i länet: Sollefteå, Sundsvall samt Örnsköldsvik. Vi har även en begränsad mottagningsverksamhet i Härnösand. Vårt uppdrag är att utreda, behandla och operera sjukdomar i och kring ögat. Totalt är vi i länet knappa 100 medarbetare där flera yrkeskategorier arbetar nära tillsammans med patienten i centrum.
Vill du bli en del av vårt team? Nu söker vi underläkare till ögonmottagningen i Sundsvall för vikariat under 3-6 månader med tillträde våren 2026 med eventuell möjlighet till förlängning. Sysselsättningsgraden är enligt överenskommelse men mellan 50-100%.
Underläkare ej leg till Ögonmottagningen, SundsvallPubliceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Arbetet som underläkare hos oss är självständigt men med handledning av erfarna kollegor. Detta vikariat som underläkare är en bra möjlighet för dig som vill växa och utvecklas i din läkarroll, vi erbjuder en bra arbetsmiljö med kompetenta och positiva kollegor inom olika yrkeskategorier med gedigen kunskap och erfarenhet. Du kommer hos oss utföra sedvanliga arbetsuppgifter som underläkare inom oftalmologi.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är behörig att söka underläkarvikariat, det vill säga att du avklarat minst termin 10 på läkarutbildningen till februari 2026
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Flexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2025:299". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Annie Elisabet Aspvik +4660181429 Jobbnummer
9574645