Underläkare ej leg till Akutkliniken, Sundsvall Sommar 2026
2026-02-05
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
På Akutmottagningen i Sundsvall är vi ungefär 100 medarbetare, och tillsammans tar vi emot och om ungefär 48000 patienter/år. Vi handlägger alla typer av akuta patienter.
Hos oss får du ett varierande och spännande arbete där ingen dag är den andra lik. Vi har mycket fokus på utbildning och arbetsmiljö och som underläkare får du alltid god handledning av akutläkare på plats på akuten. Vi erbjuder också ett flexibelt schema med arbetstidsmodell.
Just nu söker vi underläkare till vår mottagning över sommaren 2026. Vikariatet är på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Som underläkare på akuten hos i Sundsvall arbetar du i team tillsammans med legitimerade läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Du får handlägga egna patienter under handledning av ST-läkare eller specialist i akutsjukvård och du kommer att träffa alla typer av patienter.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har en läkarexamen till sommaren 2026
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av arbete som underläkare
Har erfarenhet av att arbeta inom akutsjukvård
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibel
Stabil
Samarbetsförmåga
Omdöme
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
