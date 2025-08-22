Underkonsultuppdrag inom nätverk och kommunikation till Göteborg Stad
Centric Professionals AB / Datajobb / Göteborg
2025-08-22
Äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen i Göteborgs Stad (ÄVO) söker nu en erfaren IT-konsult till avdelningen kvalitet och utveckling, Enheten för Digitalisering och IT. Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Som IT-konsult inom Äldre- samt vård- och omsorgsförvaltningen kommer du att spela en central roll i att stötta verksamheten inom IT-frågor, tekniska lösningar och infrastruktur. Du blir en nyckelresurs för att identifiera behov och möjligheter, förbättra service och tillgänglighet, samt säkerställa att de digitala lösningarna effektivt möter verksamhetens krav. Du kommer att arbeta operativt med enhetens uppdrag, samt bidra till att strukturera och överföra kunskap till övriga medarbetare på ett ordnat sätt.Arbetsuppgifter
• Agera i en beställarfunktion med god förståelse för IT-infrastruktur, från robust fiber och fastighetsnät till trådlös datakommunikation.
• Stötta vid ny- och ombyggnationer genom att kravställa och koordinera IT-lösningar.
• Utveckla och realisera verksamhetslösningar i nära samarbete med leverantörer.
• Bidra till enhetens strategiska arbete och säkerställa effektivt nyttjande av resurser.
Din profil och kvalifikationer
• Erfarenhet av att arbeta i beställarfunktioner inom IT, inklusive hantering av serverinfrastruktur, licenshantering, och IT-säkerhet.
• God förståelse för hur kommunala verksamheter är organiserade och styrs, samt erfarenhet av arbete i politiskt ledda organisationer.
• Förmåga att snabbt sätta dig in i verksamhetens mål och värdegrund.
• Stark kommunikativ förmåga i svenska (tal och skrift), samt god presentations- och strukturförmåga.
• Vi söker dig som är flexibel, anpassningsbar och har en förmåga att presentera komplexa IT-lösningar på ett pedagogiskt sätt. Du trivs med att arbeta i en miljö där du får möjlighet att påverka och utveckla verksamheten.
Vad vi erbjuder
Du erbjuds en dynamisk arbetsmiljö där du får möjlighet att bidra till utvecklingen av enhetens viktiga verksamheter som omfattar hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt kommunal hälso- och sjukvård. Här arbetar runt 10 000 medarbetare med att utföra 40 000 insatser varje dygn.
Mathias Gyllander
• 46 734159368Mathias.Gyllander@centric.eu Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-22
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "188375392".
Detta är ett heltidsjobb.
Centric Professionals AB (org.nr 556718-3693)
Centric
Mathias.Gyllander@centric.eu +46 734159368
9472491