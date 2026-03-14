Underkonsult Energisamordnare Ny-/och ombyggnad Stockholm
Vi söker en senior energisamordnare till ett längre uppdrag i Stockholm. Rollen riktar sig till dig som idag arbetar som energiingenjör, energikonsult eller installationsspecialist inom bygg- och fastighetsprojekt och vill arbeta strategiskt med energifrågor genom hela byggprocessen.
Om uppdraget
Som energisamordnare ansvarar du för att säkerställa att energikrav och energimål uppfylls i ny- och ombyggnadsprojekt. Rollen omfattar arbete i samtliga projektskeden - från tidiga analyser och projektering till produktion, verifiering och överlämning till förvaltning.
Du fungerar som specialist och rådgivare i energifrågor gentemot projektledning, entreprenörer och tekniska specialister.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Samordna energifrågor i ny- och ombyggnadsprojekt
Stödja projektledare i energitekniska frågor och energiberäkningar
Granska projekteringshandlingar ur energiperspektiv
Säkerställa att energikrav uppfylls enligt lagar och tekniska riktlinjer
Delta vid provningar, besiktningar och entreprenaduppföljningar
Arbeta med energiuppföljning och verifiering av energiprestanda
Säkerställa korrekt överlämning från projekt till drift- och förvaltningsorganisation

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning inom energi, installation eller fastighetsteknik
Minst 10 års erfarenhet inom energi, drift eller teknisk förvaltning inom fastighetsbranschen
Erfarenhet av energioptimering, energiberäkningar och energiverifiering
God kunskap inom VVS, el, styr- och övervakningssystem samt klimatskal
Erfarenhet av projektering, installationssamordning eller teknisk projektledning
Erfarenhet av energiberäkningsverktyg, exempelvis IDA ICE eller motsvarande
Förståelse för LCC-kalkyler och teknisk/ekonomisk analys
B-körkort
Goda kunskaper i svenska och engelska
Uppdragsinformation
Start: 4 juni 2026
Omfattning: ca 100 %
Uppdragslängd: 12 månader med möjlighet till förlängning
Placering: Stockholm (delvis möjlighet till distansarbete)
Skicka CV och en kort presentation av din erfarenhet.
Sista dag att ansöka är 14 maj 2026
Ansökan skickas till: info@dbfast.se
