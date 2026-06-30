Underhållstekniker till Volvo Lastvagnar i Göteborg (kvällsskift)
Volvo Business Services Aktiebolag / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-06-30
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Företagsbeskrivning:
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet. Vårt huvudkontor finns i Göteborg, Sverige, och vår aktie är noterad på Nasdaq i Stockholm, Sverige.
Arbetsbeskrivning:Transporter utgör kärnan i det moderna samhället. Vill du vara en del av att forma smarta och hållbara transport- och infrastrukturlösningar för en bättre värld? Vill du göra skillnad, arbeta med nästa generations teknik i en global kontext tillsammans med passionerade kollegor mot gemensamma mål? Då kan vi vara rätt för varann.
Brinner du för framtidens teknik och vill arbeta i en högautomatiserad produktionsmiljö? Trivs du i ett högt tempo där kvalitet, säkerhet och ständiga förbättringar står i fokus? Är du en person som gärna tar egna initiativ samtidigt som du uppskattar att vara en viktig del av ett engagerat team? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en underhållstekniker till vårt kvällsskift. I rollen blir du en nyckelperson i vårt underhållsteam där du arbetar för att säkerställa en driftsäker, effektiv och stabil produktion.
Om rollenSom underhållstekniker arbetar du med att säkerställa hög driftsäkerhet och tillgänglighet i vår produktionsanläggning. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
Säkerställa driftsäkerheten på produktionsutrustningen.
Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på högautomatiserad produktionsutrustning och processflöden.
Aktivt leda och delta i ombyggnads- och förbättringsprojekt.
Leda och medverka i problemlösning, felsökning och rotorsaksanalyser för att utveckla och optimera våra processer.
Samarbete med vårt underhållsingenjörsteam Publiceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom el, automation eller automatiserad produktion, alternativt dokumenterad arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig.
Erfarenhet av styr- och reglerteknik.
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av något eller flera av följande system: Siemens TIA och PLC.
Vem är du? För att lyckas i rollen är du en analytisk och lösningsorienterad person som trivs med att ta ansvar och driva arbetet framåt. Du arbetar strukturerat, har ett starkt kvalitets- och säkerhetstänk och ser möjligheter till ständiga förbättringar.
Du är flexibel och trivs i en verksamhet där arbetsdagen ibland förändras utifrån produktionens behov. Samtidigt har du lätt för att samarbeta, kommunicerar tydligt och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Genom ditt engagemang och dina initiativ är du med och driver både teamet och verksamheten framåt.
Vi erbjuderHos oss får du möjlighet att vara en del av ett stabilt, välkänt och etablerat företag med stark framtidstro. Du blir en del av ett engagerat underhållsteam där säkerhet, kvalitet och ständiga förbättringar är en naturlig del av vardagen. Du får arbeta med avancerad automation och den senaste tekniken i en internationell industrimiljö med stora möjligheter till kompetensutveckling och personlig utveckling.
I din ansökan vill vi att du bifogar en kort sammanfattning av varför du passar för rollen som underhållstekniker samt din motivation till varför just du är rätt person för tjänsten.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi ser fram emot att höra från dig senast 10.07.2026.
Som en del av rekryteringsprocessen för denna tjänst kan en bakgrundskontroll samt ett alkohol- och drogtest komma att genomföras. Om detta blir aktuellt kommer du att informeras.
Välkommen med din ansökan!
Vi respekterar din dataintegritet och tar därför inte emot ansökningar via e-post.
Vem vi är och vad vi tror på
Vi är engagerade i att forma framtidens landskap för effektiva, säkra och hållbara transportlösningar. Att uppfylla vårt uppdrag skapar otaliga karriärmöjligheter för talanger inom gruppens ledande varumärken och enheter.
Att ansöka om detta jobb ger dig möjlighet att bli en del av Volvo Group. Varje dag kommer du att arbeta med några av de skarpaste och mest kreativa hjärnorna inom vårt område för att kunna lämna vårt samhälle i bättre skick för nästa generation. Vi är passionerade om det vi gör och trivs med teamwork. Vi är nästan 100 000 människor förenade över hela världen av en kultur av omsorg, inkludering och empowerment. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "33209-44282158". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Volvo Business Services Aktiebolag
(org.nr 556029-5197)
405 08 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Volvo Group Jobbnummer
9985992