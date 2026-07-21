Underhållstekniker till vårt plaggtvätteri i Skara
Nr.1 Personalpartner AB / Maskinreparatörsjobb / Skara Visa alla maskinreparatörsjobb i Skara
2026-07-21
, Götene
, Lidköping
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nr.1 Personalpartner AB i Skara
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
CWS Workwear är en ledande aktör inom arbetsklädesindustrin och erbjuder arbetskläder som en tjänst med skräddarsydda, hållbara och skyddande arbetskläder. CWS Workwear har en cirkulär affärsmodell och strävar efter att skapa en hållbar framtid med verksamhet i 15 länder och ett dedikerat team med mer än 5.300 professionella medarbetare på mer än 100 platser. CWS Workwear servar mer än 35.000 kunder och förser 1,5 miljoner individer med sina tjänster varje dag. Publiceringsdatum2026-07-21Dina arbetsuppgifter
Är du är en ambitiös och driftig tekniker som är lösningsorienterad och gillar hög servicegrad? Då hoppas vi att du söker tjänsten! Du gillar att samarbeta med kollegor på anläggningen. En grundlig introduktionsutbildning genomförs så att du på ett bra sätt ska komma in i arbetet och företagets produktion.
Hos oss är produktionen normalt mellan 07:00-16:00 på vardagar. Planerade underhållsarbete och reparationer kan förekomma utanför de normala arbetstiderna, både på vardag och på helg. Dessutom förkommer beredskapsarbete gällande pelletspanna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ansvara för och utföra underhåll och reparation av utrustning i syfte att förebygga eventuella driftstörningar eller fel.
• Se till att alla maskiner och anläggningen fungerar som de ska, är i gott skick och följer säkerhetsstandarderna.
• Vid fel eller driftstörningar identifiera och lokalisera problemet. Analysera och och åtgärda fel genom att använda felsökningsverktyg.
• Reparera, justera eller byta ut trasiga maskindelar, såväl mekaniska som elektroniska.
• Noggrant dokumentera alla utförda åtgärder, reparationer, utbyten eller förbättringar.
• Föra loggböcker, uppdatera underhållsplaner, skriva tekniska rapporter och delta i system för felrapportering.
• Aktivt delta och äga punkter från skyddsronder/egenkontroller.
• Delta och äga punkter från våra DPM (Daily Performance Management).
• Ansvara för reningsverk inklusive provtagning.
• Tillse att alla maskiner och anläggningen följer de säkerhetsföreskrifter och riktlinjer som finns. Du kan också vara delaktig i riskbedömningar och delta i säkerhetsträning.
• Vara WECO-ansvarig att dokumentera volymer och läsa av förbrukning.
Bakgrund och personliga egenskaper
Du är en positiv person som tycker om att se till så att saker blir rätt! Genom en mycket hög servicekänsla och förmåga att prioritera och organisera ditt arbete kommer du att lyckas!
För att passa i rollen har du:
• Minst gymnasieutbildning eller motsvarande.
• Kunskaper i maskinteknik, el, hydraulik, pneumatik och elektronik.
• Kunskap om aktuella regler och standarder.
• Leankunskaper.
• Goda allmänna datakunskaper
• Goda kunskaper både verbalt och skriftligt i svenska och engelska.
• Körkort B.
Meriterande är
• Erfarenhet av PLC-styrning och programmering.
• Elektrikerbehörighet.
• Svetskunskaper.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt.
Tjänsten är en Rekrytering, vilket innebär anställning direkt hos kundföretaget. Provanställning kommer att tillämpas.
Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön enligt överenskommelse.
Vid frågor kan du kontakta Lisa Martinsson via mail, lisa@firstpersonal.se
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Richerts gata 4A (visa karta
)
541 31 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
CWS Sweden AB Kontakt
Lisa Martinsson lisa@firstpersonal.se Jobbnummer
10007922