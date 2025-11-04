Underhållstekniker till världsledande företag i Södertälje
2025-11-04
Är du en driven och skicklig underhållstekniker som vill vara med och utveckla driften hos ett världsledande företag i Södertälje?
Som underhållstekniker kommer du att spela en nyckelroll i att säkerställa driftsäkerhet, kvalitet och effektivitet inom läkemedelsproduktionen. Du blir en viktig del av vårt dedikerade team som ser till att maskiner och utrustning fungerar optimalt för att möjliggöra produktion av högkvalitativa läkemedel som förbättrar människors liv. Vi söker flera nya kollegor och kommer att anställa löpande, då rekryteringsprocessen för detta uppdrag är omfattande
Söker du en trygg heltidsanställning med bra villkor och möjlighet att utvecklas inom teknik och underhåll?
Gillar du att arbeta i en miljö där ordning, säkerhet och kvalitet står i fokus?
Har du lätt för att läsa och följa tekniska instruktioner, ritningar och rutiner?
Trivs du med att felsöka, planera och åtgärda både akuta och förebyggande underhållsinsatser?
Är du noggrann, strukturerad och har ett intresse för maskiner, teknik och ständiga förbättringar?
Har du svarat JA på dessa frågor så läs vidare!Publiceringsdatum2025-11-04Dina arbetsuppgifter
Här förväntas du efter, ordentlig utbildning på plats, självständigt arbeta med olika delar av storskalig läkemedelsproduktion.
Ett urval av arbetsuppgifterna:
Beredning, planering och utförande av förebyggande och avhjälpande underhållsaktiviteter
Felsöka och återställa utrustning, dokumentera arbetet och jobba med att eliminera grundorsaker till förslitning
Problemlösning enligt Lean verktyg
Samla in data, analysera, förbättra och eliminera återkommande fel på komponenter
Medverka i förbättringsarbete och framtagning av aktiviteter utifrån genomförda analyser
Arbetstider
På den här arbetsplatsen är det 5 -skift som gäller. Jobbet passar alltså dig som gillar att arbeta tidiga morgnar, kvällar och/eller nätter, även vissa storhelger. Kvalifikationer
Kunna starta kl. 06.00 i Södertälje.
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Du har gymnasiekompetens med teknisk inriktning, gärna med inriktning styr- och reglerteknik och/eller mekanik
Du har dokumenterad erfarenhet av TPM-relaterade arbetsuppgifter
Du har god initiativförmåga samt förmåga att generera idéer och självständigt lösa problem
Du är van vid och trivs med att arbeta i ett högt tempo i en krävande och utvecklande miljö
Du har god förmåga att föra dialog och uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska
Meriterande
Tidigare erfarenhet från underhållsarbete i renhetsklassade lokaler (RKC miljö)
El och/eller automationserfarenhet
Vad kan OnePartnerGroup erbjuda?
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och bidra till att göra skillnad inom läkemedelsindustrin. Du kommer att vara en del av ett team av dedikerade och kompetenta kollegor och ha tillgång till moderna produktionsanläggningar och avancerad teknik
Mycket god ersättning och villkor enligt rådande kollektivavtal med riktigt bra ledare i ryggen.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Ferhat Arslan på ferhat.arslan@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm Bemanning AB
(org.nr 556319-0478) Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Ferhat Arslan ferhat.arslan@onepartnergroup.se Jobbnummer
9588634