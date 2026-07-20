Underhållstekniker till Swedish Oat Fiber i Bua
AB Effektiv Väst / Maskinreparatörsjobb / Varberg Visa alla maskinreparatörsjobb i Varberg
2026-07-20
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Då kan rollen som underhållstekniker hos Swedish Oat Fiber vara helt rätt för dig.
Din framtida arbetsgivare
Vi är ett lokalt och expansivt företag beläget i Bua som numera ägs till 100% av Givaudan, en internationell schweizisk tillverkare av smaker, dofter och livsmedelsingredienser.
Vi är specialiserade inom fraktionering av havre och våra speciella produkter används inom kosttillskott, livsmedelsproduktion, sport och näringsprodukter samt kosmetikaindustrin.
Våra unika produkter framställs av högkvalitativ svenskt havre och vi är en världsledande leverantör av tre unika havreingredienser; Kli - ett torrt pulver med hög halt av en löslig fiber (betaglukaner) som har hälsofrämjande egenskaper på bl a blodkolesterol och blodsocker. Mjöl - ett mycket fint mjöl som är idealiskt att användas i exempelvis drycker. Olja - en unik vegetabilisk olja med speciella näringsmässiga och funktionella egenskaper.
Här i Bua arbetar cirka 35 medarbetare och verksamheten omsätter omkring 200 miljoner kronor. Läs gärna mer på: www.sweoat.se
Med en stark marknadsposition, hög efterfrågan på företagets produkter och ambitiösa framtidsplaner fortsätter vi vår tillväxtresa och nu söker vi dig som vill vara med på den resan.
Vad erbjuder rollen?
Som underhållstekniker får du en central och varierad roll där du arbetar med att säkerställa en driftsäker och effektiv produktion. Du blir en del av ett erfaret underhållsteam och samarbetar nära både produktion och kollegor inom underhåll.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll. • Felsöka, reparera och underhålla processutrustning och maskiner. • Bidra till och driva förbättringsarbete för ökad driftsäkerhet och effektivitet.
Tjänsten är placerad i Bua, arbetstiden är förlagd till dagtid och beredskap ingår. Du rapporterar till underhållschefen.
Vem är du?
Vi söker dig som har en teknisk bakgrund och erfarenhet från industriell verksamhet, exempelvis inom underhåll, mekanik, driftteknik, process eller mekatronik. Du har ett stort intresse för teknik och trivs med att arbeta nära verksamheten där du får använda både din praktiska och analytiska förmåga.
Du har god förståelse för mekaniskt underhåll och felsökning. Erfarenhet av svetsning samt styr- och reglerteknik är meriterande, liksom kunskaper inom pneumatik, skärande bearbetning eller underhållssystemet SAP.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och kan prata engelska.
Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och självgående. Du trivs med att samarbeta, tar initiativ och har ett naturligt fokus på säkerhet, kvalitet och ständiga förbättringar
Är detta din perfekta match?
Hos Swedish Oat Fiber blir du en del av ett företag där gemenskapen är stark och beslutsvägarna korta. Här arbetar man nära varandra över avdelningsgränserna och alla bidrar till företagets utveckling. Kombinationen av den familjära känslan i Bua och möjligheterna som följer med en internationell koncern skapar en unik arbetsplats där du får det bästa av två världar.
Du erbjuds trygga anställningsvillkor med kollektivavtal, tjänstepension och goda möjligheter att utvecklas långsiktigt i takt med företagets fortsatta tillväxt. Säkerhet, hållbarhet och medarbetarnas trivsel står högt på agendan, vilket också speglas i den låga personalomsättningen och det höga engagemanget bland medarbetarna.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. På grund av sommarledigheter har vi en förlängd ansökningstid, men urval och intervjuer sker löpnade så vänta inte med din ansökan!
Sista ansökningsdag är 9 augusti. För frågor om tjänsten kontakta gärna Ingrid Törngren på ingrid@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos Swedish Oat i Bua.
Sökord
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Sista dag att ansöka är 2027-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7931777-2106866". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Väst
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Brukstorget (visa karta
)
432 40 VARBERG Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
10006804