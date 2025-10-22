Underhållstekniker till Sveriges vackraste arbetsplats, Göta kanal
2025-10-22
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Om tjänsten
Vill du ha ett arbete där varje dag bjuder på vackra vyer, tekniska utmaningar och gemenskap?
Som underhållstekniker hos Göta kanal får du en unik arbetsplats i ett av Sveriges mest älskade kulturarv och mest besökta resmål.
Tjänsten är omväxlande och innebär både självständigt arbete och samarbete i team, såväl inomhus som utomhus. Vår personalstyrka i Östergötland utgår från vår nya moderna verkstad i Ljungsbro och arbetar utmed sträckan Motala-Mem. I teamet arbetar idag fyra underhållstekniker, två underhållsspecialister och en driftchef som ansvarar för den dagliga verksamheten.
Gruppen ansvarar för att förvalta och utveckla kanalanläggningen och vattenleden Göta kanal genom att utföra rätt underhåll i rätt tid. Att kartlägga behov, planera, driva och genomföra förebyggande underhåll och upprustningsprojekt är en del av det dagliga arbetet. Målet är att anläggningen ska drivas effektivt, säkert och med en hög tillgängligt. Dina arbetsuppgifter
• Förvalta och utveckla kanalanläggningen och vattenleden Göta kanal
• Utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på broar, slussar och hydraulsystem
• Delta i farledsarbeten med arbetsbåt i kanalens sjöar
• Bygga och renovera slussportar, broar och hydraulsystem
• Underhålla bryggor, gästhamnar, manöverhus och broar
• Delta i beredskapsjour (en vecka åt gången under maj-september)
Tjänsten är på heltid med stationeringsort i Ljungsbro. Arbetstiden är dagtid (kl. 7-16) med övertid vid behov. Lön betalas enligt avtal och tillträde sker enligt överenskommelse.
Om dig
Du är en positiv och lösningsorienterad person med teknisk och/eller mekanisk bakgrund. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, är ordningsam, ansvarstagande och har ett gott öga för service. Vi ser gärna fler kvinnliga sökande till våra verkstäder.
Med din kompetens, ditt engagemang och din lojalitet bidrar du till att verksamhetens mål uppnås genom att:
• Ta egna initiativ och ansvar för arbetsuppgifternas resultat
• Visa respekt för kollegor och bidra till gruppens utveckling
• Dela med dig av kunskap, idéer och synpunkter
• Aktivt utveckla din egen kompetens
Kvalifikationer och kompetenser
Vi söker dig som har utbildning eller har goda kunskaper inom ett eller flera av följande områden:
• Mekanik
• Elteknik
• Verkstadsteknik
• Svets och smide
• Hydraulik
• Anläggningsarbeten
• Träarbete
• Motorsåg/röjsåg
• Maskinvana från hjullastare och traktorKvalifikationer
• B-körkort
Meriterande:
• BE-körkort
• Nautisk kompetens (t.ex. båtförarintyg, kustskeppare eller klass 8)
Om ansökan
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega som vill vara med och bevara och utveckla en unik del av Sveriges historia. Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till jobb@gotakanal.se
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Sista ansökningsdag är 20 november 2025.
Kontaktuppgifter
Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Anläggningschef Stefan Ljungblad, 0141-20 20 51
Driftchef Östergötland Björn Reinholdsson, 0141-20 20 58
Ekonomi- och HR-chef Maria Elken Persson, 0141-20 20 63
Om Göta kanalbolag
Göta kanal är Sveriges största kulturhistoriska byggnadsverk och ett av landets mest populära besöksmål, med över tre miljoner besökare varje år. Kanalen är 190 km lång och sträcker sig mellan Mem vid Östersjön och Sjötorp vid Vänern.
AB Göta kanalbolag ägs av staten och vårt huvuduppdrag är att bevara och utveckla Göta kanal samt skapa förutsättningar för turism på och längs kanalen.
Vi är 27 åretruntanställda samt cirka 100 säsongsanställda. Huvudkontoret finns i Motala.
Vår vision är att kärleken till kanalen, intresset för vår historia och behovet av en hållbar framtid gör att Göta kanal har en plats i allas hjärtan. Vår värdegrund bygger på mod, omtanke och hållbarhet och genomsyrar allt vi gör. Läs mer på www.gotakanal.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-20
Maria Person jobb@gotakanal.se 0141-202063
