Underhållstekniker till Parker Hannifin i Trollhättan
2025-09-08
Vill du utvecklas inom underhåll av produktionsutrustning i världens ledande bolag inom rörelse- och styrteknik, samtidigt som du blir en del av en familjär arbetsplats med stark teamkänsla? Välkommen till Parker Hannifin i Trollhättan! Vi utvecklar och tillverkar hydraulpumpar och -motorer, kända för sin hållbarhet, tillförlitlighet, effektivitet och användarvänlighet.Publiceringsdatum2025-09-08Om tjänsten
Som Underhållstekniker ansvarar du för att arbeta med kontinuerliga förbättringar på produktionsutrustningens funktion och driftsäkerhet. De huvudsakliga maskintyperna är CNC-styrda fleroperationsmaskiner, monteringsutrustningar, industrirobotar och provutrustningar. Tjänsten innebär arbete inom både el, mekanik, pneumatik och hydraulik.
Arbetsområden som Underhållstekniker:
• Förebyggande maskinunderhåll
• Felsökning vid felaktig eller utebliven funktion samt felsökning i PLC styrsystem
• Reparationer av produktionsutrustningar
• Beräkning av reparationskostnader och beställning av reservdelar
• Beräkning av tidsåtgång för reparation
• Samverkan med maskinleverantörers support och tekniker
• Dokumentation och administration av arbete i underhållssystem
• Delaktig i gruppens utveckling av processer och förbättringsarbeten
Som Underhållstekniker blir du en del av ett kompetent team med tio kollegor. Ni jobbar självständigt, men stöttar varandra och utbyter kunskap och erfarenheter. I din roll samverkar du mycket med produktionsledare och maskinoperatörer. Du rapporterar till Chef Produktionssupport.
Arbetsform är skiftgång, natt - så väl dag som helgskift förekommer. Bemannas efter behov.
Parkers målsättning är att kunna bidra till både din personliga och professionella utveckling genom vårt långsiktiga och strategiska arbete med kompetensförsörjning samt att kunna välkomna dig till ett bolag med hängivna medarbetare, engagerade ledare och en stark, positiv företagskultur.
Om bolaget
Parker Hannifin är en global Fortune 250-ledare inom rörelse- och styrteknik. Under 100 år har vi hjälpt våra kunder till framgång inom många olika mobila och industriella användningsområden.
Parker Trollhättan är en del av Pump and Motor Division Europe och arbetar med hydraulik inom produktgrupperna Fasta motorer, Lastbilspumpar samt Variabla enheter. Produkterna används på exempelvis lastbilar, skogsmaskiner, jordbruksmaskiner och fartyg världen över. Vår anläggning är utsedd till Lean & Quality Model Plant och vinnare av Svenska Lean Priset 2018, vilket är erkännanden för vår välskötta och framgångsrika verksamhet.
Här i Trollhättan har vi en familjär, varm stämning och korta beslutsvägar. Vi har nära till samverkan och en kultur där alla hjälps åt. Välkommen till vår Parker-familj!
Parker som arbetsgivare tror på mångfald och diskriminerar inte någon på grund av ålder, religion, etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning i samband med rekrytering och anställning. Vi arbetar aktivt med att stärka kvinnors framgång inom Parker, bland annat genom initiativet "Peer W - Connecting & Engaging Women". Målsättningen är att långsiktigt attrahera, utveckla och behålla kvinnor inom organisationen.
Läs mer om Parker Hannifin på parker.com och se gärna klippet "Leading with purpose".
Parker - Enabling engineering breakthroughs that lead to a better tomorrow.
Om dig
För att trivas och lyckas i rollen som Underhållstekniker hos oss på Parker tror vi att du har ett brinnande intresse för teknik och en relevant utbildning inom teknik och automatiserade processer, alternativt två-tre års relevant yrkeserfarenhet. Vi ser att du har ett nytänkande sätt och vill arbeta med förbättringar inom ditt arbetsområde. Du vill dela med dig av din kunskap och trivs med att agera expert inom ditt område.
Som kollega är du serviceinriktad, kommunikativ och hjälpsam. Du är lösningsorienterad, strukturerad, stresstålig, positiv och ansvarstagande och uppskattar att ha en stor variation och frihet i ditt arbete. Kvalifikationer
• Teknisk gymnasium och/eller teknisk eftergymnasial utbildning
• Grundläggande kompetens inom el och mekanik
• God datavana
• God kommunikationsförmåga samt skicklighet i att jobba i team och hantera relationer
• Välorganiserad och strukturerad
• Svenska och engelska flytande i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet från CNC-maskiner
• Erfarenhet av att jobba med PLC styrsystem
• Erfarenhet av Hydraulik och PneumatikSå ansöker du
Ansökan sker på speedgroup.se. Urval sker löpande, så missa inte chansen - ansök redan idag! Vid frågor kontakta Jessica Lindgren på jessica.lindgren@speedgroup.se Ersättning
