Underhållstekniker till Orkla Foods i Fågelmara
2025-11-07
Är du en tekniskt intresserad person med positiv inställning och ett öga för lösningar? I Fågelmara finns Orkla Foods. Sveriges mest moderna ketchupfabrik.
För Orkla söker vi en engagerad underhållstekniker som brinner för teknik, problemlösning och att ständigt utveckla och förbättra verksamheten.Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Du blir en viktig del av underhållsteamet och kommer att arbeta med:
• Förebyggande och avhjälpande underhåll av produktionsutrustning
• Förbättrings-, konstruktions- och projektarbete
• Effektivisering och utveckling av underhållsverksamheten
• Du samarbetar nära dina kollegor på underhållsavdelningen och i produktion för att säkerställa en stabil och effektiv drift.Kvalifikationer
• Teknisk bakgrund eller motsvarande utbildning.
• Några års erfarenhet av service- och underhållsarbete, gärna inom livsmedelsindustrin
• Kunskap inom svetsning och el är meriterande
• Erfarenhet av mekanisk bearbetning ses som en fördelDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
• Noggrann, flexibel och initiativrik
• Serviceinriktad och trivs med både självständigt och teamorienterat arbete
• Lösningsorienterad med förmåga att se förbättringsmöjligheter
Du delar Orklas värderingar - modig, inspirerande och pålitlig.
Omfattning och arbetstider
• Heltid, 5-skift med varierande arbetstider, dagtid, kvällstid och nattid
• Beredskapstjänst ingår
• Önskvärt tillträde i januari 2026
Du blir anställd av oss på Adecco men arbetar ute hos Orkla. Möjlighet till anställnings hos Orkla finns efter viss tid av uthyrning hos Adecco. Mer info vid anställning.
Om Orkla Foods Sverige
Orkla Foods Sverige tillagar mat och dryck i Sverige med kärlek och omtanke om människor, hav och land. Vi är en lokal samhällsaktör som med våra 1500 medarbetare gör skillnad och bidrar till en mer hållbar och hälsosam vardag. Ca 90 procent av den mat och dryck vi säljer i Sverige tillagar vi lokalt på någon av våra 7 anläggningar i Eslöv, Fågelmara, Kumla, Kungshamn, Tollarp, Vansbro och Örebro. Vi går i täten för hållbar produktutveckling och innovation genom våra välkända varumärken som Felix, Grandiosa, Abba, Kalles, BOB, Ekströms, Risifrutti, Önos, FUN Light, Anamma, Krögarklass, och Paulúns. Vi har en omsättning på cirka 6 miljarder kronor och vårt huvudkontor i Malmö. Vår vision är att vi vill skapa "En bättre vardag" genom att leva upp till våra värdeord - modig, pålitlig och inspirerande.
